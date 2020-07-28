عودة موظفي مالية عجمان إلى مقر العمل بنسبة 100%

المصدر: عجمان - البيان

استأنفت دائرة المالية بعجمان عودة الموظفين إلى العمل بنسبة 100%، وذلك وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان بيئة عمل آمنة وملائمة صحياً.

ونفذت الدائرة خطة للعودة التدريجية للعمل الى أن اكتملت العودة الكلية للموظفين مع الالتزام بتطبيق استثناء فئة الموظفين المصابين بأمراض مزمنة بناءً على تقرير طبي معتمد من الجهات الطبية المختصة في الإمارة.

وقال مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية: "تلتزم مالية عجمان بتنفيذ التعليمات الواردة في التعميم رقم (13) لسنة 2020 بشأن رفع نسبة العودة إلى مقار العمل في الجهات الحكومية بإمارة عجمان بنسبة 100%، ومراعاة التطبيق الدقيق لكافة الإجراءات الوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مع الاستمرار في تشجيع المتعاملين على استخدام أنظمة الدائرة ومنصاتها الذكية التي تمكنهم من إتمام جميع معاملاتهم في أي وقت ومكان بما يوفر وقتهم وجهدهم، والتي أثبتت نجاحاً كبيراً خلال فترة العمل عن بُعد، حيث تم إنجاز خدمات الدائرة عبر تطبيقاتها الذكية.

وأوضح أن الدائرة وضعت خطة لتشجيع الموظفين وبث الروح الإيجابية في بيئة العمل، وتعزيز الإحساس بالأمان من خلال القنوات الداخلية المتنوعة، وتقدير جهودهم خلال المرحلة الماضية والتي شهدت انسيابية الأعمال وزيادة في الإنتاجية وتحفيزهم خلال المرحلة القادمة".

وأضاف: "استعداداً لعودة الموظفين، قام فريق استمرارية الاعمال في الدائرة بتوزيع إرشادات الوقاية في مختلف الأماكن من المداخل والمكاتب، وأماكن الانتظار، التي تضمنت إرشادات الوقاية وكيفية المحافظة على التباعد الجسدي، والاستخدام الآمن للأدوات المكتبية، وحواجز بلاستيكية بين المكاتب المشتركة للموظفين كإجراء وقائي إضافي كما وفرت معقمات اليدين في جميع مرافق الدائرة، وغيرها من الأدوات المكتبية التي تضمن سلامة الموظفين. كما قامت الدائرة بتفعيل بصمة الوجه، بعد ايقاف استخدام جهاز البصمة في نظام الحضور والانصراف لجميع موظفي الدائرة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس (كوفيد 19)".

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