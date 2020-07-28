«موانئ دبي» تستحوذ على أغلبية «يونيكو»

المصدر: (دبي - البيان)

وافقت موانئ دبي العالمية على الاستحواذ على حصة بنسبة 60% في شركة «يونيكو» الكورية الجنوبية للخدمات اللوجستية. ومن المتوقع الانتهاء من الصفقة في الربع الأخير من 2020 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وتأسست شركة «يونيكو»، التي يقع مقرها الرئيسي في كوريا الجنوبية، في عام 2002 على يد اتش. جي. بارك، وتتمتع الشركة بحضور عالمي واسع بفضل فروعها الخمسة وعشرين المنتشرة في 20 دولة، كما أنها تعد حالياً من كبرى شركات كوريا الجنوبية المستقلة في فئة وكلاء مبيعات وتعبئة ونقل الحاويات إلى الموانئ.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز