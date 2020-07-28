تأهيل «هايبرلوب» للتمويل.. والتقنية تقترب من الواقع

المصدر: دبي - البيان

انتقلت تقنية هايبرلوب الثورية إلى مرحلة جديدة نحو تأسيس نمط جديد من وسائل النقل وتحويلها إلى حقيقة ملموسة مع إعلان وزارة النقل الأمريكية أن مشاريع هايبرلوب ستكون مؤهلة للحصول على منح وقروض حكومية. وأصدرت وزارة النقل الأمريكية والمجلس الأمريكي لتكنولوجيا النقل غير التقليدية والناشئة وثيقة إرشادية حول الإطار التنظيمي الواضح لتقنية هايبرلوب في الولايات المتحدة.

وتعتبر موانئ دبي العالمية أكبر مستثمر في «فيرجن هايبرلوب»، الشركة العاملة في تطوير تكنولوجيا هايبرلوب والمؤسسة الوحيدة التي نجحت في اختبار هذه التقنية الثورية على نطاق واسع. ويقوم النظام بنقل البضائع والركاب بسرعة عالية من خلال الأنابيب تحت ظروف شبه فارغة من الهواء باستخدام الدفع الكهرومغناطيسي والتحليق الكهرومغناطيسي.

وقال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ورئيس مجلس إدارة «فيرجن هايبرلوب» إن تقنية هايبرلوب تتقدم بسرعة نحو بناء أول نظام تشغيلي للربط بين المدن، مرحباً بإعلان حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي تظهر الثقة المتزايدة في تقنية هايبرلوب وقدرتها على إحداث ثورة في وسائل النقل الجماعي. وأضاف أن موانئ دبي العالمية وفيرجن هايبرلوب تستهدفان تحقيق الريادة في تطوير تقنية هايبرلوب وجعل الإمارات مركزاً عالمياً لتطوير هذه التكنولوجيا.

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