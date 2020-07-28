«أدنوك» تضيف شريكاً صينياً في امتيازين

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلنت بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس موافقتها على نقل حقوق ملكية نسبة من حصتين لمؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي) في امتيازي «زاكوم السفلي» و«أم الشيف ونصر» البحريين في أبوظبي إلى «سينوك » التابعة لشركة الصين الوطنية للنفط البحري «سينوك»، بعد اعتماد المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي لقرار النقل.

وتمثل الخطوة المرة الأولى التي تنضم فيها شركة صينية متخصصة في إنتاج النفط من الحقول البحرية إلى امتيازات النفط والغاز في أبوظبي التي تديرها «أدنوك».

ويشمل اتفاق نقل الملكية استحواذ «سينوك» عبر «سينوك هونج كونج » التابعة لها على 40% في «بتروتشاينا للاستثمار الخارجي الشرق الأوسط المحدودة» «بتروتشاينا» المملوكة بأغلبيتها لـ «سي إن بي سي».

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