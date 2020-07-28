العيد يعزّز أداء قطاع الصرافة بنمو 10 %

المصدر: (دبي – وائل اللبابيدي)

توقع أسامة آل رحمة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي أن تشهد حركة التحويلات في الإمارات نمواً 10% خلال فترة العيد مؤكداً أنه في الوقت الذي شهدت فيه التحويلات في باقي دول العالم تراجعاً 20% بنهاية يونيو وفق تقرير البنك الدولي تمكن قطاع الصرافة في الدولة من المحافظة على معدلاته الطبيعية علاوة على تحقيق نمو 5% في بعض الممرات مثل باكستان والهند والدول التي لم تفرض حظراً شاملاً خلال أزمة كوفيد.

وأوضح أن نمو حركة التحويلات إلى عاملين مهمين الأول، استقرار رواتب الموظفين وهو أمر هام جداً، والثاني قدرة الشركات على الاستمرار رغم الجائحة وهو ما ساهم في استمرارية حركة التحويل، خلافاً لبعض الدول المجاورة التي أغلقت تماماً خدمات الصرافة. وأشار الفردان إلى أن عودة السياحة بشكل جزئي ساهم في تحسن أداء تبديل العملات .

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