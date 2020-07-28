100 وجهة فندقية ضمن حملة اكتشف دبي

المصدر: دبي - البيان

تواصل «مفاجآت صيف دبي» تقديم تجارب مميزة للجميع حيث أطلقت حملة اكتشف دبي، لتتيح للزوار والمقيمين الاستمتاع بتجارب الضيافة الفاخرة التي تشتهر بها إمارة دبي.

وتشمل الحملة ما يزيد على 100 وجهة من أفضل الفنادق والمنتجعات في دبي، حيث تتيح إقامة ليالٍ مجانية خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر المقبل، وذلك عند إنفاق مبلغ بسيط في مجموعة من أشهر مراكز التسوق والوجهات الترفيهية هذا الصيف.

ويمكن للمتسوقين حتى 31 أغسطس الحصول على قسيمة تتيح لهم الإقامة لمدة ثلاث ليالٍ بسعر ليلتين أو خمس ليال بسعر ثلاث. يسري هذا العرض على الإقامات الممتدة من 1 سبتمبر وحتى 31 ديسمبر في الفنادق المشاركة، وذلك عند إنفاق المتسوقين أكثر من 500 درهم في وجهات محددة.

بينما سيحصل المتسوقون على قسيمتين عند إنفاقهم مبلغ 1000 درهم إماراتي، وثلاث قسائم عند إنفاقهم مبلغ 1,500 درهم . وتتوفر أكثر من 100 ألف قسيمة خلال مفاجآت صيف دبي لتتيح لشريحة واسعة من المقيمين والزوار الاستمتاع بوجهات المدينة الرائعة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في هذا السياق: تهدف حملة اكتشف دبي بإطلالتها الجديدة إلى تعريف المقيمين والزوار بالوجهات السياحية والفنادق ومراكز التسوق ومعالم الجذب في الإمارة من الآن وحتى نهاية العام. وتأتي هذه الحملة بالتعاون مع الفنادق ومراكز التسوق والترفيه بهدف تعزيز مكانة القطاع السياحي في دبي. وتشكل الحملة وسيلة جذب فريدة للزوار والمقيمين لتجربة فنادق دبي الاستثنائية.

وتتضمن مراكز التسوق والوجهات الترفيهية المشاركة قمة برج خليفة، وسوق التنين، وديسكفري جاردنز بافيليون، ودبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية، وحلبة دبي للتزلج، ودبي مول، ودبي مارينا مول، وإي-كارت زعبيل، وفستيفال بلازا، وابن بطوطة، وجميرا بارك بافيليون، وكيدزانيا دبي، ولابيرل، وميركاتو مول، والواحة مول، ونخيل مول، وذا بوينت، وريل سينما.

وللاستفادة من القسيمة، على المتسوقين التوجه إلى مكاتب خدمة العملاء في اليوم ذاته عند زيارة هذه الوجهات المميزة في مختلف أنحاء دبي، وتقديم إيصال واحد أو عدة إيصالات من مركز تسوق واحد أو وجهة واحدة بقيمة إجمالية تبلغ 500 درهم إماراتي للاستفادة من القسيمة. كما يمكن استخدام هذه القسائم كهدايا بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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