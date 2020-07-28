20 % نمواً متوقعاً لمبيعات الذهب خلال «صيف دبي»

المصدر: دبي – بشار باغ

قال توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، إن الدورة الـ 23 من «مفاجآت صيف دبي 2020» تشهد إقبالاً واسعاً من الزوار والمتسوقين، وتوقع أن تسجل مبيعات الذهب والمجوهرات نمواً بنسبة 20% خلال فترة المفاجآت، وأوضح أن مستويات المبيعات منذ بداية الحدث حتى الآن وصلت إلى 80 % من المبيعات المحققة في نفس الفترة من العام الماضي، وهو مؤشر إيجابي يعكس سرعة عودة الأمور إلى طبيعتها في سوق الذهب والمجوهرات في الإمارة في ظل التحديات التي فرضتها الجائحة على العالم أجمع، موضحاً أن هذا الارتفاع يأتي بالرغم من انخفاض أسعار الذهب خلال نفس الفترة من العام الماضي، والتي شكلت فرصة مغرية للمشترين.

وخلال مؤتمر صحفي افتراضي لمجموعة دبي للذهب والمجوهرات ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، لفت عبد الله إلى أن حركة الأعمال في قطاع الذهب بدبي عادت بنسبة تصل إلى 90 % حتى الآن، مؤكداً أن هناك تعاوناً وثيقاً وتواصلاً دائماً مع الجهات الحكومية المعنية لتعزيز ثقة التجارة بمستويات الأمان في سوق الذهب خلال فترة التعقيم الوطني.

ولفت إلى أن أسعار الذهب العالمية شهدت ارتفاعاً بنسبة 15% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وسجلت صباح أمس مستوى قياسياً، مما يعكس تزايد الثقة بالذهب الأصفر وارتفاع الإقبال على اقتنائه بوصفه وسيلة آمنة للادخار والتحوط.

تصحيح أسعار

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الذهب عالمياً يأتي بتأثير من انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لمستويات وصلت إلى معدلات صفرية بالتزامن مع قيام العديد من المصارف المركزية بطباعة النقود لدعم الأنظمة المالية والاقتصادات التي تأثرت بفعل الجائحة، وفي ظل حالات عدم اليقين العامة، مما عزز من التوجه نحو الذهب خاصة وأنه السلعة الوحيدة التي سجلت نمواً سنوياً في قيمتها، وقد تشهد الأسابيع المقبلة حركة تصحيح في أسعار الذهب الأصفر ليتراجع إلى 1750 دولاراً لكن بشكل مؤقت، لكن من المتوقع أن تصل إلى حاجز الـ 2000 دولار في الربع الأخير من العام الجاري على أن تتراوح بين 2200 لغاية 2500 خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشار إلى أنه وبالرغم من التراجع الملحوظ بمبيعات التجزئة لمشغولات الذهب عالمياً، إلا أن صناديق المؤشرات المتداولة «ETFs» غطت الفجوة في الطلب على الذهب بالتزام من ارتفاع الإقبال على السبائك الذهبية.

ولفت إلى أن توقعات أداء سوق الذهب في الربع الثالث باتت الآن أفضل وأكثر إيجابية عما كانت عليه نظرة آفاق القطاع خلال شهر مايو، متوقعاً أن يسجل الربع الثالث في ظل بدء فتح المطارات حول العالم مبيعات تماثل تلك المحققة في نفس الفترة من العام الماضي وإن كانت أقل بنسبة 15 %، لكنها مؤشرات إيجابية في ظل الظروف الراهنة.

التجارة الإلكترونية

وأشار إلى أن عمليات التجارة الإلكترونية لا تزال متواضعة نظراً لأهمية معاينة المنتج بشكل شخصي ومباشر من قبل المتسوق، لكن وبالرغم من ذلك هناك توسعات كبيرة من قبل الشركات العاملة في الذهب لزيادة مبيعاتها الإلكترونية، بحيث تصل حصتها إلى 10 % من إجمالي المبيعات خلال السنوات الماضية وهي نسبة مقبولة نظراً لخصوصية القطاع.

ولفت إلى أن المنصات الإلكترونية تساعد في زيادة مبيعات الذهب والمجوهرات من دبي إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي نظراً لقربها الجغرافي ووجود نظم مقاصة مشتركة مع توافر خدمات مصرفية ولوجستية على مستوى المنطقة، مما يسهل من تجارة الذهب الإلكترونية خليجياً، وتوقع أن تلعب دبي دوراً ريادياً في مجال تجارة الذهب عبر الإنترنت، لافتاً إلى أن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد إطلاق عدة علامات تجارية محلية ومصممين محليين ومصانع محليين لبيع المنتجات عبر الإنترنت، وهي منصات توفر تكاليف تشغيلية أقل وتتيح سهولة الحركة ومرونة أكثر في العمليات وفرصاً أكبر للتسويق رقمياً.

جوائز الصيف

ومن جانبه لفت أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إلى أن حملة جوائز الصيف هذا العام تعد من الأكبر من حيث سحوبات الجوائز، حيث سيكون هناك 4500 فائز، وهناك جوائز متنوعة من قبل المتاجر العاملة في مراكز التسوق بما يشمل جوائز نقدية وسيارات وغيرها.

وأكد أن فتح خطوط الطيران بين دبي والعديد من الوجهات حول العالم والمبادرات التي تقوم بها الجهات المحلية وخطوط الطيران لتسهيل فحوصات «كوفيد 19» للزوار والسياح والمسافرين تحدث آثاراً إيجابية جداً على كافة الأعمال في دبي بما فيها مراكز التسوق وقطاع الذهب والمجوهرات. ولف إلى أن دبي فتحت أبوابها للعالم ومستعدة لتقديم أفضل العروض لزوارها.

وأشار إلى أن الحملات الترويجية الكبيرة وخاصة الأسبوعية منها خلال مفاجآت صيف دبي تساهم في نمو المبيعات بنسب تصل تتراوح بين 17 % لغاية 20 %، فيما تصل نسبة النمو خلال حملات التخفيضات اليومية إلى 100 %، وهي أرقام مشجعة.

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تنوع

أشارت ليلى سهيل، عضو مجلس إدارة ورئيس قسم التسويق في مجموعة دبي للذهب والمجوهرات والمدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ومؤسساتها، إلى أنه تم التركيز على أن تكون الحملة شاملة ومتنوعة بما يتضمن العديد من العروض على مختلف المنتجات وحتى على أسعار المصنعية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المتاجر والشركات بتقديم عروض تناسب استراتيجياتهم.

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