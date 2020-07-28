«تنمية المشاريع» تحفز أعضاءها بزيارات ثقة

المصدر: دبي - البيان

تنظّم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، زيارات شهرية إلى أعضائها، وذلك بهدف تعزيز الثقة وتأكيد برامجها الشاملة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعلى وجه الخصوص حزمة الحوافز التي طرحتها لمساعدة روّاد الأعمال والشركات الناشئة على الحد من الآثار المترتبة، جراء تداعيات فيروس «كوفيد 19»، ويتقدم برنامج الزيارات والتواصل عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي للمؤسسة، يطّلع خلالها على أوضاعهم في الوقت الراهن، إلى جانب أي مساعدة قد يحتاجونها.

وشهدت أولى جولات برنامج التواصل، زيارة عبدالباسط الجناحي 19 عضواً من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ناقش خلالها الجوانب الرئيسة للدعم المتوافر، وكيف يمكن لأصحاب المشاريع الاستفادة منها في تجاوز التحديات التشغيلية، والحفاظ على السيولة ومواصلة تطوير الأعمال.

قدرة تنافسية

وكان من أعضاء المؤسسة الذين زارهم الجناحي «بو قصة للأزياء» في حي دبي للتصميم. أسست المشروع فايزة بو قصة في عام 2014، وتطور المشروع ليصبح نشاطاً تجارياً ناجحاً من خلال دعم تمويل رأس المال الأساسي من صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (الصندوق)، الذراع التمويلية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

دعم التوسع

كما شملت زيارة الجناحي كلا من: ذا إسبريسو لاب، PDL كافيه وصالون رجالي، نايا يوغا وبيلاتس، جيرمن أوتو كير، قافلة، أساي بيري، ميلك كافيه، باي كلاود فرقرنس، ميراك، نوريش، ياش كولكشن بوتيك، هاش بوتيك، ذا فلورست بوتيك، مطعم شي برجر. إلى جانب 4 مشاريع جديدة تم إطلاقها خلال فترة كوفيد 19، وهي: بي كافيه للقهوة المختصة، فالكون لتحميص القهوة، مطعم كاتشب، تعقيم إكسبرس.

من جهته حوّل إبراهيم الملوحي، مؤسس مقهى ذا اسبريسو لاب، شغفه بالقهوة إلى حقيقة في عام 2015 عندما افتتح أول مقهى متخصص في الإمارات بدعم من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وفي عام 2020، تم تمويل المشروع من قبل (الصندوق) من خلال قرض التوسع، لافتتاح مقهى ومحمصة في القوز. ويعدّ قرض التوسع الحل الأمثل لرواد الأعمال الذين يرغبون في توسيع أعمالهم.

كما قدم صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع، دعمه لمتجر «نايا يوغا وبيلاتس»، الذي أسسته فاطمة بن بريك، وذلك لافتتاح فرعه الثاني في تايم سكوير، في حين حصل كل من جيرمن أوتو كير، Pdl كافيه وصالون رجالي، على قروض رأس المال التأسيسية. بدوره فقد تم إطلاق «قافلة» العلامة التجارية المعاصرة للمجوهرات الثمينة في حي دبي للتصميم، من قبل خريجي مركز حمدان للإبداع والابتكار (Hi2) التابع للمؤسسة.

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