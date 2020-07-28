«الإمارات» تستأنف رحلات بغداد والبصرة ونيروبي
تواصل طيران الإمارات توسيع شبكة خطوطها المتنامية لتتيح لعملائها حول العالم السفر بسهولة وأمان إلى دبي وعبرها. فقد أعلنت أمس أنها ستستأنف رحلاتها إلى نيروبي اعتباراً من 2 أغسطس المقبل، وإلى بغداد والبصرة (10 أغسطس). وبذلك سيصل عدد الوجهات التي تغطيها شبكة خطوط طيران الإمارات في أغسطس إلى 67 مدينة، منها 5 مدن في الشرق الأوسط و7 مدن في أفريقيا.
وستشغل طيران الإمارات 4 رحلات أسبوعياً بين دبي وبغداد و3 رحلات أسبوعياً بين دبي والبصرة و3 أسبوعياً بين دبي ونيروبي. وستعمل هذه الرحلات بطائرات بوينج 777-300ER. mالتزمت طيران الإمارات بتغطية جميع النفقات الطبية المتعلقة بـ«كوفيد 19» مجاناً إذا تم تشخيص إصابتهم خلال سفرهم.
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