«الإمارات» تستأنف رحلات بغداد والبصرة ونيروبي

المصدر: (دبي ــ البيان)

تواصل طيران الإمارات توسيع شبكة خطوطها المتنامية لتتيح لعملائها حول العالم السفر بسهولة وأمان إلى دبي وعبرها. فقد أعلنت أمس أنها ستستأنف رحلاتها إلى نيروبي اعتباراً من 2 أغسطس المقبل، وإلى بغداد والبصرة (10 أغسطس). وبذلك سيصل عدد الوجهات التي تغطيها شبكة خطوط طيران الإمارات في أغسطس إلى 67 مدينة، منها 5 مدن في الشرق الأوسط و7 مدن في أفريقيا.

وستشغل طيران الإمارات 4 رحلات أسبوعياً بين دبي وبغداد و3 رحلات أسبوعياً بين دبي والبصرة و3 أسبوعياً بين دبي ونيروبي. وستعمل هذه الرحلات بطائرات بوينج 777-300ER. mالتزمت طيران الإمارات بتغطية جميع النفقات الطبية المتعلقة بـ«كوفيد 19» مجاناً إذا تم تشخيص إصابتهم خلال سفرهم.

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