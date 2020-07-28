60 % نسبة وجود العمال في المواقع بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي – البيان)

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي تعميماً إلى ملاك ومديري المنشآت التجارية والصناعية في إمارة أبوظبي يوجه برفع نسبة وجود العمالة والجهازين الإداري والإشرافي إلى %60 في موقع العمل مع ضرورة اتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية تماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» الصادرة عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على مستوى الإمارة.

وأكد راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن هذا التعميم يهدف إلى تحقيق استمرارية الأعمال لدى شركات القطاع الخاص مع ضمان صحة وسلامة موظفيها من خلال اتباع وتطبيق الإرشادات والتعليمات الواردة في التعميم الأمر الذي يعزز من إنتاجيتها والمحافظة على نسق أعمالها ومشاريعها الاقتصادية في بيئة آمنة وسليمة.

وأوضح أن التعميم تناول كافة الإجراءات والشروط المطلوب تنفيذها حسب توجيهات لجنة إدارة الأزمات والطوارئ حيث روعي فيها ضمان صحة وسلامة العاملين والموظفين بما يسهم في إعادة تنشيط قطاع الأعمال.

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