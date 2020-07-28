مستودعات جديدة بمنطقة عجمان الحرة

المصدر: (عجمان - البيان)

أطلق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس منطقة عجمان الحرة، مشروعاً استراتيجياً لبناء مجموعة من المستودعات بتكلفةٍ تبلغ 36 مليون درهم ومساحة إنشائية تصل إلى 9,070 متراً مربعاً بما يخدم القطاعات المستهدفة كقطاع الصحة والأغذية والتنمية المستدامة، ويضم المشروع 82 وحدة ومرفقاً خدمياً يمكن استخدامها كصالات للعرض ومستودعات تخزينية ومنشآت صناعية.

وتتميّز الوحدات بإمكانية استخدامها لأغراض مُتعددة، وتبدأ مساحة كل وحدة من 100 متر مربع، ويمكن استعمالها بشكل منفصل أو دمجها مع وحدات أخرى لتشكّل مرافق بمساحات أكبر إذا كانت غايات استخدامها تتطلب ذلك.

وأكد أن منطقة عجمان الحرة ستواصل البحث في السُبُل والاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز أداء بيئة الأعمال في إمارة عجمان، منوهاً بأنَّ مشروع المستودعات الجديد سيُسهم في تعزيز جاذبية وتنافسية المنطقة لمزاولة الأعمال والأنشطة التجارية والصناعية فيها. وشدَّد على أنَّ المشروع يدعم مبادرات حماية البيئة وتعزيز التنمية المُستدامة.

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