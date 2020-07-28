تأسيس مجموعة عمل المطاعم تحت مظلة غرفة دبي لمواجهة تأثيرات «كوفيد 19»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي تأسيس «مجموعة عمل المطاعم» في دبي لتشكل مظلة تجمع تحتها أبرز الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع المهم، الذي يشكل جزءاً أساسياً من قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارة، حيث تعتبر دبي وجهة رائدة لمختلف أنواع المطاعم المتخصصة بالمطابخ العالمية.

وجاء تأسيس مجموعة عمل وكلاء المطاعم ليشكل خطوة مهمة نحو توحيد أصوات الشركات العاملة والمستثمرة في هذا القطاع، وخدمة أهدافهم ومصالحهم ونشاطاتهم المهنية خصوصاً خلال الفترة الحالية المليئة بالتحديات التي فرضها انتشار فيروس كوفيد 19، بالإضافة إلى تعزيز تواصلهم مع الهيئات الحكومية المعنية فيما يختص بالتشريعات والمبادرات التي تخدم نشاطاتهم المؤسسية، وتوفر لهم قيمة مضافة في سوق العمل.

وخلال اجتماع افتراضي عقد مؤخراً في غرفة دبي، تم انتخاب مبارك بن فهد، مالك مجموعة «تاشاس»، رئيساً لمجموعة عمل المطاعم في دبي التي ستركز جهودها خلال الفترة القادمة على الارتقاء بسوق وأداء المطاعم في الإمارة، وتنسيق الجهود المشتركة وتحديد الأولويات للفترة المستقبلية، واتساق جهودهم مع المبادرات الحكومية الخاصة بالقطاع، بالإضافة إلى العمل على التخفيف على المطاعم من التأثيرات السلبية لكوفيد 19.

وأشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن تأسيس مجموعة عمل المطاعم جاء استجابة لتحديات المرحلة الحالية، ورغبة من الغرفة بمساعدة هذا القطاع الحيوي على مواجهة التحديات، وترسيخ مفهوم التعاون والتنسيق المشترك الذي أثبت فعاليته، مشدداً على الدور المهم الذي ستلعبه المجموعة في تعزيز مصالح المطاعم في دبي.

ولفت إلى أن الغرفة حريصة على دعم القطاع الخاص، وقد شجعت المطاعم على تأسيس مجموعة عمل تشكل منصة مثالية لها للتواصل مع الجهات المعنية بفعالية أكبر، معتبراً أن الغرفة ستستمع للتحديات التي ترفعها المجموعة، وستقوم بمناقشتها وعرضها على الجهات الحكومية المعنية.

وقال مبارك بن فهد، رئيس مجموعة عمل المطاعم في دبي: «كان للوباء العالمي أثره السلبي على قطاع المطاعم لكن هذه الظروف الاستثنائية كشفت عن جانب مشرق حيث شهدنا ابتكار نماذج جديدة للأعمال، وإطلاق منصات توصيل طعام جديدة، والتعاون بين مؤسسات لم يسبق لها العمل سويةً، لبناء فائدة مشتركة للجميع. تساعد مجموعة مطاعم دبي في تحقيق هذه الغاية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز