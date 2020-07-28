برنامج لمتابعة صحة بُناة موقع إكسبو 2020

المصدر: دبي- البيان

كشف إكسبو 2020 دبي عن مبادرة رائدة، لتعزيز معايير الصحة والسلامة في مواقع البناء من خلال «برنامج لياقة العمال»، الذي استعان بتقنية «ووب» المبتكرة والمتقدمة لمتابعة الحالة الصحية للعاملين في موقع بناء الحدث الدولي.

التقنية المتطورة هي نتاج تعاون بين إكسبو 2020 دبي، وشركة «ووب» الأمريكية، وهي عبارة عن سوار لقياس المؤشرات الصحية يرتديه العامل لجمع معلومات حول أداء الوظائف الحيوية للجسم مثل تغير معدل ضربات القلب، والمجهود، والنوم، في الأوقات المختلفة على مدى اليوم.

ومن خلال هذه التقنية يتم إعداد تقارير مفصّلة حول الحالة الصحية للعامل، وموجز أسبوعي حول أداء الوظائف الحيوية للجسم.

تطوع للمشاركة في البرنامج خمسة آلاف و540 عاملاً، يشكلون نحو 14 في المئة من إجمالي عدد العمال في الموقع، على مدى ثلاثين شهراً منذ انطلاق البرنامج عام 2017. وبلغ حجم قاعدة البيانات، التي جمعها البرنامج وحللها من خلال هذه التقنية المتقدمة 13 تيرابايت، بما يعادل نحو 39 مليار معلومة.

وسيشارك خمسة آلاف موظف في مبادرة لياقة العمال، خلال وقت الحدث من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، لتقييم إمكانية الاستعانة بهذه التقنية في قطاعات أخرى غير قطاع البناء، بما في ذلك تنظيم الفعاليات الضخمة.

وقال راشد محمد، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في إكسبو 2020 دبي: «بالنظر إلى عدد العمال في الموقع، فإن هذا البرنامج فريد من نوعه، حيث إننا لم نشهد من قبل أي مشروع آخر يتابع صحة الإنسان على هذا النطاق الواسع. سيُشكّل ما يُجمع من بيانات جزءاً من الإرث الذي سيُخرجه إكسبو 2020 للعالم، وسيقرّبنا خطوة نحو بناء نماذج تنبؤ قادرة على حماية حياة الكثيرين».

وقال وِل أحمد، مؤسس «ووب» والرئيس التنفيذي للشركة: «قطاع البناء أحد أكبر القطاعات في العالم، لكن في ما يتعلق بمتابعة الصحة في هذا القطاع، نرى أن مشروعات التطوير ما زالت تُنفّذ في المواقع بالأسلوب ذاته منذ مئتي عام.

تمكننا هذه التقنية الجديدة من الوصول إلى فهم سليم لما يتعين عمله للحيلولة دون حدوث إصابات، ومن أجل تحسين الصحة العامة للعمال في المواقع. كل هذا سيؤدي إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز معايير السلامة فيها على مستوى العالم».

ويسعى إكسبو 2020 دبي من خلال هذه المبادرة إلى الارتقاء بمعايير صحة وسلامة العمال في الموقع، والبناء على ما تحقق من نتائج وما جُمع من معلومات لصياغة أفضل الممارسات في قطاعي التشييد وتنظيم الفعاليات الضخمة في المنطقة، من خلال تعاون مع جامعة الشارقة.

وأرسل البرنامج كماً كبيراً من البيانات التي جمعها إلى معهد البحوث للطب والعلوم الصحية بالجامعة، لتحليل المعلومات والخروج بتوصيات حول أفضل الممارسات في قطاع البناء، بهدف تعزيز البنية الأساسية لصحة العمال في مواقع الإنشاء.

وقال توفيق رفقي مدير إدارة برنامج لياقة العمال في إكسبو 2020 دبي: «عمال البناء في موقع إكسبو 2020 دبي هم شريان حياة الحدث الدولي، وسلامتهم ورفاهيتهم أولوية قصوى بالنسبة لنا. سيمكننا هذا البرنامجُ من تسليط المزيد من الضوء على العادات الصحية واحتياجات عمال البناء، والمساعدة في توفير بيئة عمل أكثر أماناً لهم».

وفي إطار هذا البرنامج الشامل، أجرى خبراء الصحة في مركز الطوارئ بموقع إكسبو 2020 دبي ألفاً و467 فحصاً صحياً، وصدر 153 ألفاً و785 تقريراً طبياً حول أداء الوظائف الحيوية للعاملين في الموقع.

وساعدت هذه الإجراءات على التشخيص المبكر لعدد من الأمراض المزمنة بين العمال، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، وأُجري المزيد من الفحوصات للحالات، التي جرى تشخيصها وتلقوا جميعاً العلاج اللازم والرعاية.

وقال بينتو راملال، وهو من بين آلاف عمال البناء، الذين تطوعوا في المرحلة الأولى من المشروع في موقع إكسبو 2020 دبي، «منذ أن بدأت استخدام سوار «ووب» لقياس المؤشرات الصحية، ألاحظ الكثير من فوائده.

أُراجع تقاريري كل أسبوع وأتحدث بصفة مستمرة إلى مستشاري الصحة لمساعدتي في اتباع توصيات التقارير وتحسين حالتي الصحية. شجّعت أصدقائي على الانضمام إلى البرنامج وشرحت لهم فوائده. أشعر بالسعادة للدعم الذي حظيت به، ويغمرني الشعور بالفخر لكوني واحداً من عدد كبير من العمال الذين يستخدمونه».

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