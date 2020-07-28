17 حملة لضبط أسواق رأس الخيمة بالنصف الأول

المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

نفّذت دائرة التنمية اقتصادية في رأس الخيمة 17 حملة ميدانية شملت 16032 زيارة للمنشآت التجارية خلال النصف الأول من العام الحالي، بهدف مراقبة الأسواق والتزام المنشآت بالقوانين واللوائح والتعليمات الإدارية، والتأكد من سير عمل المنشآت التجارية والتزامها بتعاميم الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19» التي كانت قد أصدرتها الدائرة تماشيا مع توجيهات وزارة الصحة والسكان الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأوضح فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة، أن الحملات أسفرت عن ضبط 245 منشأة مخالفة بينما بلغ عدد المنشآت الملتزمة 15787، وكانت من بين المنشآت التي تم مخالفتها 49 منشأة تبين عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية، حيث تم توجيه إنذار لتلك المنشآت، وإعادة الزيارة لها مرة أخرى والتأكد من التزامها.

وأشار إلى أن الحملات تنوعت بين الرقابية والتوعوية، بالإضافة للعديد من الزيارات بغرض متابعة التزام المنشآت بالتدابير الاحترازية والوقائية التي وضعتها الدائرة بغية تحقيق تسوق آمن لكافة المستهلكين والعاملين به، الأمر الذي تطلب القيام بزيارات دورية ومكثفة، وشاركت الدائرة بحملة (تسوق بأمان) بالتعاون مع الشرطة المجتمعية، والتي جاءت أعقاب إصدار الدائرة لعدة تعاميم احترازية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

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