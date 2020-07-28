وثيقة إرشادية أمريكية لاعتماد الهايبرلوب

المصدر: دبي- البيان

انتقلت تقنية هايبرلوب الثورية إلى مرحلة تأسيس نمط جديد من وسائل النقل وتحوّلها إلى حقيقة ملموسة مع إعلان وزارة النقل الأمريكية أن مشاريع هايبرلوب ستكون مؤهلة للحصول على منح وقروض حكومية. جاء ذلك بعد إصدار وزارة النقل الأمريكية والمجلس الأمريكي لتكنولوجيا النقل غير التقليدية والناشئة«وثيقة إرشادية» حول الإطار التنظيمي لتقنية هايبرلوب في الولايات المتحدة.

وقالت وزيرة النقل الأمريكية إيلين تشاو: تسهم الوثيقة في سد الفجوة بين المبتكرين والجهات التنظيمية، وتمنح الأولوية للسلامة أثناء عمليات التطوير دون إعاقة مسيرة الابتكار، كما تعزز الوعي المتبادل بين قطاع النقل والحكومة«.

المستثمر الأكبر

وتعتبر موانئ دبي العالمية أكبر مستثمر في»ڤيرجن هايبرلوب«، الشركة الرائدة في مجال تطوير تكنولوجيا هايبرلوب والمؤسسة الوحيدة التي نجحت في اختبار هذه التقنية الثورية على نطاق واسع، حيث يقوم النظام بنقل البضائع والركاب بسرعة عالية من خلال الأنابيب تحت ظروف شبه فارغة من الهواء باستخدام الدفع الكهرومغناطيسي والتحليق الكهرومغناطيسي. وعند اكتمال المشروع، ستكون هايبرلوب أول وأحدث وسيلة للنقل الجماعي في أكثر من 100 عام.

وتم إصدار»الوثيقة الإرشادية«قبل أشهر من موعد إصدارها المتوقع، وهي الأولى من نوعها في العالم، وتعاونت»ڤيرجن هايبرلوب«في الولايات المتحدة مع المجلس الأمريكي لتكنولوجيا النقل غير التقليدية والناشئة خلال العام ونصف العام الماضيين لتطوير هذه التقنية وضمان إمكانية استخدامها بشكل آمن وسريع.

تأهيل للتمويل

وقال فينش فولتون، نائب مساعد وزير سياسة النقل الأمريكي: قررنا أن مشاريع هايبرلوب مؤهلة للحصول على منح مثل أنظمة»ماجليف«أو أنظمة»التحليق المغناطيسي«، ويشمل ذلك برنامج تحسين البنية التحتية للسكك الحديدية وتحسين معايير السلامة التابع للإدارة الفيدرالية للسكك الحديدية ومنح مكتب الوزير (BUILD) و(INFRA) والبرامج المشابهة. ويعني ذلك أيضاً أن مشاريع هايبرلوب ستكون مؤهلة لعدد من برامج القروض التي تقدمها الوزارة».

تقدم سريع

وقال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» ورئيس مجلس إدارة «ڤيرجن هايبرلوب»: تتقدم تقنية هايبرلوب بسرعة نحو بناء أول نظام تشغيلي للربط بين المدن، ونرحب بإعلان الولايات المتحدة التي تظهر الثقة المتزايدة في تقنية هايبرلوب وقدرتها على إحداث ثورة في وسائل النقل الجماعي«.

وأضاف: يتمثل هدفنا في موانئ دبي العالمية وڤيرجن هايبرلوب في تحقيق الريادة في تطوير هذه التقنية، وأيضاً في جعل دولة الإمارات مركزًا عالميًا لتطوير هذه التكنولوجيا».

تعاون

تتعاون «ڤيرجن هايبرلوب» مع عدد من الحكومات في المنطقة، بما في ذلك الإمارات والسعودية والهند، وقامت مؤخراً بإجراء أول دراسة في العالم على المستوى الوطني بالشراكة مع وزارة النقل السعودية، بما في ذلك خط بين الدمام والجبيل في المنطقة الشرقية. وفي الإمارات وقّعت «ڤيرجن هايبرلوب» مذكرة تفاهم مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

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