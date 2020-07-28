16 مليوناً أرباح «التجاري الدولي» في النصف الأول

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن البنك التجاري الدولي أمس نتائجه المالية للنصف الأول 2020 حيث حافظ البنك على الأرباح التشغيلية عند نفس المستوى مقارنة بالعام الماضي بــ209 ملايين درهم. وانخفض صافي الأرباح بنسبة 66%، من 46 مليون درهم للنصف الأول 2019 إلى 16 مليون درهم للنصف الأول 2020.

وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي بالوكالة للبنك التجاري الدولي: واجهت جميع الأعمال والشركات في العالم ظروفاً صعبة واستثنائية وتحديات غير مسبوقة بسبب جائحة كوفيد 19 خلال النصف الأول من عام 2020. وخلال هذه الأوقات الصعبة، كانت وما زالت الأولوية القصوى لنا في البنك التجاري الدولي هي التركيز على حماية صحة وسلامة زملائنا وعملائنا.

ونحن فخورون أيضاً بأن نكون من بين أوائل البنوك التي شاركت في برنامج الدعم الخاص بكوفيد 19 والذي أطلقه المصرف المركزي، وذلك لمساندة عملائنا ودعمهم خلال هذه الأوقات العصيبة. وسينصب تركيزنا طوال بقية العام، على مواصلة دعم عملائنا للعودة إلى المسار المعتاد وتحقيق نمو مستدام وقوي بما يخدم اقتصاد الإمارات.

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