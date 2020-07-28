«اكتشف المفاجأة» تنعش تجارة التجزئة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

تشهد كبرى المراكز التجارية في أبوظبي إقبالاً من المستهلكين، خاصة خلال الفترة المسائية، للاستفادة من خصومات حملة «اكتشف المفاجأة» التي تنظمها دائرة السياحة والثقافة بأبوظبي، بالتعاون من 3500 منفذ بيع في 20 مركزاً تجارياً، حيث تصل الخصومات حتى 75%.

وكشفت جولة ميدانية لـ«البيان الاقتصادي» ولقاءات مع مسؤولي المراكز، عن الآثار الإيجابية للحملة التي تستمر 61 يوماً في إنعاش قطاع تجارة التجزئة في الإمارة مع توقعات بتضاعف المبيعات خلال أيام العيد، بسبب العروض الإضافية لغالبية منافذ البيع.

وطرحت بعض المحلات عروضاً استثنائية تضاف إلى خصوماتها الرئيسية تمنح كل مشتر بأكثر من 500 درهم خصماً إضافياً بنسبة 15%.

وأكدت الجولة على التزام مراكز أبوظبي التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار جائحة «كوفيد 19» خاصة على مستوى التباعد الاجتماعي.

وتستمر الحملة التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي بالتعاون مع التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وشركة فيزا العالمية، و4 بنوك وهي أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي ومصرف الهلال وبنك أبوظبي الأول حتى أواخر أغسطس.

وتمنح الحملة كل مشتر بقيمة 200 درهم جوائز قيمة. وتضم قائمة المراكز المشاركة أبوظبي مول، والعين مول، والفوعة مول، والجيمي مول، والراحة مول، والوحدة مول، وبراري أوتلت مول، وبوابة الشرق مول، وماي سيتي سنتر مصدر، وديرفيلدز، وفتوح الخير مول، وجاليريا في جزيرة المارية، وهيلي مول، والخالدية مول، ومارينا مول، ومزيد مول، ومشرف مول، والرويس مول، والمول في المركز التجاري العالمي، وياس مول.

وتمثل حملة «اكتشف المفاجأة» شراكةً فاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتستهدف تحفيز قطاع البيع بالتجزئة على امتداد الإمارة ودعم منافذ البيع في تسويق البضائع والمنتجات المتوفرة ضمن مخزونها نتيجة فترة الإغلاق والتباعد التي بدأ تخفيفها مؤخراً.

وأشار محمد الحاج، الرئيس التنفيذي لشركة مبارك وإخوانه للاستثمارات مالكة مركز دير فيلدزمول، إلى أن الإقبال على المراكز المشاركة في الحملة يعززه قرب عطلة عيد الأضحى ورغبة الكثير من المواطنين والمقيمين في شراء احتياجات العيد خاصة الملابس، إضافة إلى أن تداعيات جائحة كورونا «كوفيد 19» دفعت غالبية الأسر المواطنة والمقيمة إلى قضاء إجازة الصيف في أبوظبي، ما يساعد على زيادة الإقبال على المراكز.

وقال: نشهد منذ النصف الثاني من يوليو زيادة ملحوظة في عدد المتسوقين يومياً، والمبيعات تتحسن بشكل تدريجي مقارنة بمايو ويونيو، وبلا شك فإن الحملات الترويجية والخصومات الجيدة تلعب دوراً كبيراً في جذب المستهلكين للشراء.

وأكد أن غالبية المحلات تعرض خصومات حقيقية تتراوح بين 20% إلي 25%، مشيراً إلى أن العروض الأمينة الصادقة هي الرابحة وتؤدي إلى زيادة المبيعات فعلاً. وهو ما نراه في محلات كثيرة بأبوظبي. وتوقع محمد الحاج أن يزداد انتعاش قطاع تجارة التجزئة في أبوظبي خلال عطلة العيد مطالباً المراكز بطرح خصومات أقوى خاصة على ملابس الأطفال والنساء.

زيادة المبيعات

من جانبه، يؤكد واجب الخوري، مدير شركة لاين للاستثمار والعقارات الذراع العقارية لمجموعة اللولو العالمية على نجاح حملة «اكتشف المفاجأة» في زيادة مبيعات المراكز التجارية في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى مشاركة 7 مراكز للمجموعة في الحملة وهي مراكز الوحدة مول، مشرف مول، الخالدية مول، الراحة مول، مزيد مول في أبوظبي والفوعة مول وبراري أوتليت مول في العين.

وقال: مراكزنا خلال الحملة تبذل أقصى جهدها لتوفير كل ما يجلب السعادة إلى المتسوقين، ولذلك نشارك بقوة وفعالية في الحملة التي توفر العديد من الجوائز المختلفة والقيمة للمتسوقين في مراكزنا التجارية مع التأكيد على اتباعنا لكافة الإجراءات الاحترازية للتسوق بأمان.

آثار إيجابية

وتؤكد ريد الظاهري، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي رئيس لجنة التجارة، على الآثار الإيجابية الكبيرة لحملة «اكتشف المفاجأة»، مشيرة إلى زيادة أهمية الحملة مع توسعها لتشمل عدداً كبيراً من مراكز إمارة أبوظبي ولم تقتصر على المدينة فقط بل، شملت العين والظفرة أيضاً، وبلا شك فإنها تحرك بقوة قطاع تجارة التجزئة خاصة الملابس والإكسسوارات والهدايا والساعات وغيرها، وتدفع المتسوقين للشراء بقوة مرة أخرى خاصة مع وجود خصومات جيدة، وهي تساهم في إعادة قطاع تجارة التجزئة ليلعب دوره النشط في النمو الاقتصادي للإمارة.

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