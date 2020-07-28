فحوص دورية لموظفي المنشآت السياحية بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

يخضع جميع موظفي مختلف الوجهات والمنشآت الفندقية والسياحية في الإمارة إلى اختبارات «كوفيد 19» بشكل دوري.

يأتي ذلك انسجاماً مع إرشادات برنامج شهادة Go Safe الذي أطلقته دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي مؤخراً، وأقرته حكومة أبوظبي، وبما يتلاءم مع الجهود الحثيثة التي تبذلها العاصمة لضمان صحة وسلامة جميع المقيمين والزوار. كما يتزامن مع إطلاق حملة «اكتشف أبوظبي» التي تهدف إلى تعزيز السياحة الداخلية من خلال مجموعة متنوعة من عروض الإقامة والعروض السياحية التي توفرها.

وحصدت أبوظبي إشادة دولية لسرعة استجابتها وجهودها الحثيثة لاحتواء انتشار جائحة كوفيد 19، والتي ترجمت بسلسلة من المبادرات التي قامت بإطلاقها وأفضت إلى نتائج إيجابية ملموسة، حيث نجحت الإمارة في فرض نموذج وقائي يحتذى به عالمياً في التصدي لانتشار الوباء محلياً.

وخصصت سياحة أبوظبي فرق معاينة ميدانية لضمان التزام شركائها المحليين تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة حيث عملت هذه الفرق على التحقق من مدى التزام هذه المنشآت المعايير عبر قيامها بأكثر من 700 حملة تدقيق ميدانية على 165 فندقاً و450 مطعماً خلال شهر.

كما عمدت الدائرة على وضع قائمة مرجعية من نحو 107 معايير إضافية بما يتماشى مع إرشادات دائرة الصحة - أبوظبي. كما نجحت حملة التوعية الشاملة التي قامت بها الحكومة خلال هذه الفترة في ضمان صحة وسلامة المقيمين والمستهلكين على حد سواء.

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