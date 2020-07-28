سلبية «كوفيد 19» ضرورية للقادمين إلى أبوظبي على رحلات الاتحاد

المصدر: (أبوظبي - البيان)

اعتباراً من 1 أغسطس المقبل، يجب على جميع الركاب القادمين إلى أبوظبي على متن رحلات الاتحاد للطيران وركاب الترانزيت عبر أبوظبي إبراز نتائج سلبية لفحص فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» من قائمة المراكز الطبية المعتمدة الموجودة على موقع الاتحاد للطيران etihad.com/‏destinationguide بالإضافة إلى موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إذا كانت أبوظبي وجهتهم النهائية.

ويجب إجراء فحص PCR خلال 96 ساعة قبل الوصول إلى أبوظبي وإبراز شهادة تحليل سلبية من أحد المراكز المعتمدة للصعود إلى الطائرة، علماً بأنه يتم إعفاء الأطفال دون سن الثانية عشرة وذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة من إجراء الفحص في الوقت الحالي.

وتوصي الاتحاد للطيران جميع المسافرين بزيارة الموقع الإلكتروني لها.etihad.com/‏destinationguide من أجل الحصول على مزيد من المعلومات حول متطلبات فحص PCR التي تتطلبها كل دولة على حدة والإطلاع على قائمة بمراكز الفحص الطبي المعتمدة ولوائح الدخول.

وبالنسبة للمسافرين المغادرين من أبوظبي إلى أي من دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو أي دولة أخرى تشترط إجراء الفحص في الوجهة، فيجب إجراء فحص فيروس كورونا المستجد وإبراز نتائج سلبية خلال 96 ساعة من موعد المغادرة.

وبغرض تسهيل الإجراءات، تتعاون الاتحاد للطيران مع مركز ميديكلينك الشرق الأوسط لمنح المسافرين المغادرين خياراً مريحاً لإجراء فحص PCR في منازلهم أو في مراكز لميديكلنيك في أبوظبي أو العين أو دبي قبل موعد السفر وذلك مقابل رسوم محددة.

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