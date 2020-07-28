«كابكس.كوم» تحصل على رخصة بسوق أبوظبي العالمي

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أصبحت شركة كابكس.كوم، شركة الوساطة العالمية التي تديرها شركة كي واي ماركتس، واحدة من أوائل الوسطاء الذين حصلوا على رخصة من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي لخدمة العملاء الأفراد. ومن شأن هذه الخطوة تمكين كابكس.كوم من توسيع عروضها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، إضافة إلى تزويد المستثمرين الإقليميين بمنصة تداول قوية وآمنة عبر الإنترنت.

وتأسست شركة الوساطة العالمية للتداول عبر الانترنت في عام 2016 بهدف جعل التداول عبر الإنترنت أكثر سهولة وأعلى عائداً لجميع المتداولين. وأدت جائحة «كوفيد-19» إلى زيادة كبيرة في عدد المستثمرين في جميع أنحاء العالم.

وبالنظر إلى الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ترى الشركة إقبالاً متزايداً من المستثمرين نحو الحلول التي تساعدهم في إدارة محافظهم الاستثمارية وإتمام عمليات التداول الخاصة بهم بكفاءة. ويأتي توقيت إطلاق كابكس. كوم المنطقة في التوقيت الأنسب، كون الشركة توفر للمتداولين منصة متكاملة ومجهّزة بكل ما يحتاجه المستثمرون لاستكشاف الأسواق العالمية بفعالية.

وقالت مادالينا روتارو، الرئيس التنفيذي لشركة كي واي ماركتس، الشركة التي تديركابس. كوم: من شأن الحصول على ترخيص من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي أن يضعنا في موقع ريادي بين شركات الوساطة ويعزز عروضنا في أرجاء المنطقة.

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