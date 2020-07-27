«ميد»: الإمارات تحفّز سوق البتروكيماويات إقليمياً

المصدر: دبي ـ سيد صالح

ذكرت مجلة «ميد» أن الإمارات تضطلع حالياً بدور حيوي في تحفيز سوق البتروكيمياويات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال عدد من المشروعات الجديدة التي تسعى أبوظبي إلى تنفيذها في قطاع البتروكيمياويات.

ونشرت «ميد» تقريراً أمس عن أحدث مشروعات أبوظبي في القطاع واستهلت المجلة تقريرها بالحديث عن مشروع «بروج 4»، والذي أعلنت شركة «بروج» في أبوظبي في منتصف الشهر الجاري عن البدء في تلقي إخطارات إبداء الاهتمام بشأنه من الشركات.

ويقع مشروع «بروج 4» في مجمع الرويس لمنشآت تكرير النفط في أبوظبي وتتجاوز كلفته التقديرية 4 مليارات دولار «حوالي 15 مليار درهم».

ومن المقرر أن يتضمن المشروع وحدة تكسير للمُدخلات المختلطة تعمل بطاقة إنتاجية مبدئية تبلغ 3.3 ملايين طن سنوياً من الأوليفينات والهيدروكربونات العطرية، منها 1.8 مليون طن سنوياً من الإيثلين.

ومن الجدير بالذكر أن «بروج» هي مشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطني «أدنوك» و«بورياليس» النمساوية المتخصصة في إنتاج الكيماويات.

وذكر التقرير أن هذه المشروعات من جانب أبوظبي تُعَدُ بمثابة تطورات إيجابية ومثار ترحيب، خاصةً أن سوق البتروكيماويات في المنطقة شهدت عدة تأجيلات لمشروعات كبرى خلال الفترة الأخيرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز