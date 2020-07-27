«جلوبال أدفنشرز»: دبي إحدى أهم عواصم السياحة العالمية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قال تقرير نشره موقع «جلوبال أدفنشرز» إن دبي تطورت في زمن قياسي لتصبح إحدى أهم عواصم السياحة العالمية.

فبين عشية وضحاها، انبثق الأكبر والأطول والأفخم من بين رمالها الذهبية، وتلألأت هذه الواحة الخليجية بأحياء عمودية وناطحات سحاب تعانق السماء وجدران ذهبية وأجهزة صراف آلي تعمل على توزيع سبائك الذهب ومتنزهات عالمية.

وأضاف التقرير، يمكن رؤية بعض معالم دبي الواقعة على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية، في الزاوية الجنوبية الغربية للخليج العربي، من الفضاء الخارجي، بأفقها المزدان بناطحات السحاب الشاهقة التي تبهر الزوار القادمين من مختلف أصقاع العالم.

وتتمتع هذه المدينة الساحلية النابضة بالحياة كما أفاد التقرير، بمشهد متعدد الأنشطة. معززاً ذلك بالقول إن كل ما فيها «يفوق الذروة»، ففيها ما يسر الناظرين من الشواطئ الرملية والكثبان الرملية الحمراء والجبال المهيبة والحدائق الاستوائية المورقة، ناهيك عن شمسها التي لا تغيب على مدار العام.

وقال التقرير إن أفضل طريقة لبدء الزائر مشواره لمشاهدة معالم دبي السياحية هي التوجه إلى سطح المراقبة في الطابق 124 من برج خليفة لمشاهدة منظر بانورامي للمدينة، عبر اختراق الجاذبية إلى 1،654 قدماً في أعلى مصعد خدمة في العالم.

وهناك وعلى أنغام الموسيقى العربية والعالمية والكلاسيكية تتراقص نافورة دبي إلى ارتفاع 500 قدم في الهواء في أكبر عرض للنافورة في العالم. وبرج العرب - الفندق «الفاخر الوحيد من فئة 7 نجوم» في العالم كشف عن مظهره الخارجي على شكل شراع عندما افتتح قبل يناير 2000، وهناك خيار آخر هو السفر على متن الطائرة المائية سي وينجز ورؤية دبي من جميع الزوايا - فوق الماء، وعلى طول الساحل العربي وعبر قلب هذه المدينة.

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