سياحة الشارقة تطلق «ميثاق السلامة» لضمان التزام المنشآت الفندقية أعلى معايير الوقاية

المصدر: الشارقة- البيان

أطلقت «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» ختم «ميثاق السّلامة» للتأكيد على التزام المنشآت الفندقية وشركات السفر والسياحة والرحلات في الإمارة مطابقتها لأعلى المعايير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، لضمان صحة وسلامة زوار الإمارة الباسمة، ودعم ضمن الجهود المبذولة لتعزيز مكانتها كإحدى الوجهات الآمنة على مستوى العالم.

ويبرز الطابع الجديد باعتباره علامة موثوقة لضمان امتثال المعنيين كافة في القطاع السياحي لبروتوكولات الصحة العامة والإجراءات المعمول بها وفق معايير معتمدة من «هيئة الشارقة الصحية» وشهادة «السفر الآمن» أول شهادة عالمية معتمدة من «المجلس العالمي للسفر والسياحة» (WTTC)، للصحة والنظافة والسلامة الدولية ضمن قطاع السفر والسياحة.

وبدأت «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»، في إطار التعاون مع «هيئة الشارقة الصحية»، حملة تفتيشية واسعة النطاق في مختلف أنحاء إمارة الشارقة، للتأكد من التزام المنشآت السياحية بتطبيق الإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بالصحة والسلامة للوقاية من فيروس «كورونا». وتأتي الخطوة تماشياً مع قرار التخفيف التدريجي للقيود المفروضة في الشارقة وإعادة فتح المرافق العامة والخاصة.

ضمن قطاع السياحة والضيافة، بما فيها الفنادق والمطاعم والمحال التجارية ومراكز التسوق، إلى جانب وجهات الترفيه والاستجمام مثل الشواطئ وأحواض السباحة وملاعب الغولف وغيرها. ويمثل إطلاق ختم «ميثاق السّلامة» دفعة قوية وإيجابية باتجاه تعزيز ثقة الزوار والسياح بموثوقية وسلامة الخدمات المقدمة بما يتواءم وأفضل الممارسات المتبعة محلياً ودولياً.

ويمكن للمقيمين والزوار والسياح التأكد من وجود ختم «ميثاق السلامة» قبل إجراء الحجوزات أو فور الدخول إلى المرافق الفندقية والسياحية. ويعتبر ختم «ميثاق السلامة» علامة مرئية تؤكد على أن المنشأة الفندقية المعنية تقدم خدماتها بشكل آمن وصحي يتواءم مع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المعتمدة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة وتوجيهات حكومة إمارة الشارقة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، مما يضمن لمقيمي وزوار الإمارة وسياحها ونزلاء فنادقها أعلى مستويات الأمن والسلامة.

وأوضح خالد المدفع، رئيس «هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة»: يأتي إطلاقنا لختم «ميثاق السلامة» تماشياً مع التزامنا المطلق بوضع صحة وسلامة المقيمين والزوار والسياح في مقدمة أولوياتنا الاستراتيجية، ودعم خطط ومبادرات العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

وتطابق هذا الختم البروتوكولات المعتمدة كافة من قبل «المجلس العالمي للسفر والسياحة» في إطار برنامج «السفر الآمن»، سعياً لتقديم تجربة سياحية آمنة ومريحة وصحية لجميع الراغبين بزيارة إمارة الشارقة والتمتع بوجهاتها الثقافية والسياحية والتراثية والتاريخية ومعالمها الاستثنائية الأخرى.

وقال عبد الله المحيان، رئيس هيئة الشارقة الصحية: يشكل «ميثاق السلامة» خطوةً إضافية على طريق العودة التدريجية للحياة الطبيعية وتسريع وتيرة تعافي مُختلف القطاعات الحيوية والاقتصادية في الدولة بعد النجاح الذي حققته الجهود كافة لمواجهة جائحة كورونا «كوفيد 19» المستجد. وسنواصل في هيئة الشارقة الصحية اتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية كافة لضمان صحة أفراد المُجتمع جميعاً، بالتنسيق مع المعنيين في مختلف القطاعات لضمان استمرارية الوعيّ وأهمية الالتزام بالتعليمات الوقائية والإرشادات الصحية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز