باقات سياحية وترفيهية جديدة في وجهات «شروق» للضيافة

المصدر: الشارقة - البيان

تخصص هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) لجمهور وجهاتها السياحية والفندقية، خلال فترة الصيف وإجازة عيد الأضحى المبارك، عدداً من باقات الترفيه والضيافة، وتقدم لهم تجارب متنوعة للاستمتاع بأوقات ممتعة، برفقة عائلاتهم وأصدقائهم، تنقلهم من أجواء فترة الحجر المنزلي التي فرضها «كوفيد-19» خلال الأشهر الماضية.

وتوفر باقات «شروق» خيارات متنوعة من يوم واحد، وعطلة نهاية أسبوع، أو عدة أيام، تتيح للزوار من المقيمين والسياح، حجز غرفة أو خيمة فاخرة، أو جناح أو حتى وجهة بأكملها، وذلك في كل من فندق «ذا تشيدي البيت، الشارقة» الذي تديره شركة «جي إتش إم»، بالإضافة إلى 3 وجهات تندرج تحت علامة «مجموعة الشارقة للضيافة» بإدارة «مسك من شذا»، هي نزل الرفراف في كلباء، ونزل البداير في صحراء البداير، ونزل الفاية في مليحة.

وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي للعمليات في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «نواصل التأكيد على أهمية سلامة الصحة العامة ووضعها على أولى أولوياتنا أثناء تقديم خدماتنا للضيوف، لنكون عند ثقتهم بنا، ما دفعنا لاتخاذ مجموعة من التدابير الصحية والوقائية وفق أعلى المعايير العالمية التي تضمن سلامة الزوار، والمقيمين والموظفين».

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