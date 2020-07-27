طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى بغداد والبصرة ونيروبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت طيران الإمارات اليوم أنها سوف تستأنف رحلاتها إلى نيروبي اعتباراً من 2 أغسطس المقبل، وإلى بغداد والبصرة (10 أغسطس) وذلك في إطار توسيع شبكة خطوطها المتنامية لتتيح لعملائها حول العالم السفر بسهولة وأمان إلى دبي وعبرها.

وبذلك سيصل عدد الوجهات التي تغطيها شبكة خطوط طيران الإمارات في أغسطس إلى 67 مدينة، منها 5 مدن في الشرق الأوسط و7 مدن في أفريقيا.

وسوف تشغل طيران الإمارات 4 رحلات أسبوعياً بين دبي وبغداد و3 رحلات أسبوعياً بين دبي والبصرة وثلاث رحلات أسبوعياً بين دبي ونيروبي. وسوف تعمل جميع هذه الرحلات بطائرات البوينج 777-300ER، ويمكن الحجز للسفر عليها عبر emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر.

و أصبح بإمكان للعملاء الآن السفر بثقة وأمان، حيث التزمت طيران الإمارات بتغطية جميع النفقات الطبية المتعلقة بـ"كوفيد-19" مجاناً إذا ما تم تشخيص إصابتهم خلال سفرهم.

وتقدم طيران الإمارات تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ"كوفيد-19" مجاناً لعملائها بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، وتسري هذه التغطية على جميع العملاء الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020). وسوف تبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة، ما يعني أن العملاء يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من هذا الضمان حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى بعد وصولهم إلى وجهتهم مع طيران الإمارات.

ولا يحتاج العملاء إلى التسجيل أو ملء أي نماذج قبل سفرهم، كما أنهم غير ملزمين باستخدام التغطية. وما على أي عميل يتم تشخيص إصابته بـ"كوفيد-19" أثناء سفره سوى الاتصال بخط ساخن خاص لتلقي المساعدة والتغطية.

وتوفر طيران الإمارات رقم الخط الساخن وتفاصيل تغطية نفقات "كوفيد-19" الطبية والحجر الصحي على www.emirates.com/COVID19assistance.

مع إعادة فتح الحدود تدريجياً خلال فصل الصيف، قامت طيران الإمارات بمراجعة سياسات الحجز لتوفير المرونة والثقة للعملاء في التخطيط للسفر. ويمكن للعملاء الذين تعطلت خطط سفرهم بسبب قيود الطيران أو السفر المتعلقة بكوفيد-19 الاحتفاظ بتذاكرهم الحالية حتى 24 شهراً وإعادة الحجز عندما يقررون السفر لاحقاً، أو طلب قسيمة سفر واستخدامها لشراء خدمات ومنتجات طيران الإمارات مستقبلاً، أو تقديم طلب استرداد الأموال من خلال تعبئة نموذج عبر الإنترنت على موقع الناقلة الشبكي أو من خلال وكلاء السفر.

وتخدم طيران الإمارات حالياً أكثر من 60 وجهة في القارات الست، مما يسهل لعملائها من مختلف مناطق العالم السفر بسهولة وأمان عبر دبي بين الأميركتين وأوروبا وأفريقيا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية والشرق الأوسط.

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