626 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 626 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 112 مبايعة بقيمة 163.47 مليون درهم منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 70.21 مليون درهم و92 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 93.27 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 15 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة أم الشيف.

وتصدرت منطقة الحبية السادسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 14 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 358.04 مليون درهم منها 37 رهن أراض بقيمة 322.97 مليون درهم و28 رهن فلل وشقق بقيمة 35.07 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة القوز الصناعية الثالثة بقيمة 137 مليون درهم وأخرى في منطقة ورسان الأولى بقيمة 37 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 105.28 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القوز الأولى بقيمة 65 مليون درهم وأخرىفي منطقة الممزر بقيمة 30 مليون درهم.

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