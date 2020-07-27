1376 تصريحاً للحملات الترويجية والتنزيلات في الشارقة خلال 6 أشهر

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خلال النصف الأول من العام الحالي 1376 تصريحاً للحملات الترويجية والتنزيلات، وبلغ عدد تصاريح الحملات الترويجية خلال هذه الفترة 1097 تصريحاً، فيما بلغ عدد تصاريح التنزيلات 279 تصريحاً.

وأكدت اقتصادية الشارقة على أن العروض والتنزيلات تعتبر أداة تسويق ضرورية للتجار، ما يجعل عملية تنظيم حملات العروض الترويجية والتنزيلات أمراً مهماً للتأكد من عدم وجود ممارسات سلبية وتضليل للمستهلكين، مشيرة إلى أنه لعمل العروض والتنزيلات والحملات الترويجية بكل أنواعها، لا بد من أن يحصل التاجر على التصاريح اللازمة من اقتصادية الشارقة.

جهود

وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن هذه الأرقام تعكس البيئة الاقتصادية المتميزة والجاذبة للشركات الرامية إلى توسيع نطاق أعمالها، وفتح قنوات للتواصل مع العملاء الحاليين والمحتملين، وتؤكد هذه النتائج النمو المستمر في مختلف النشاطات التجارية، واستمرارية التنافسية بين قطاعات الأعمال على الصعيد المحلي ، مبينا أن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تبذل الجهود في مجال تسهيل مزاولة الأنشطة التجارية، حيث تسعى باستمرار إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية ورسم سياسات النمو والتطور الاقتصادي في الشارقة، إلى جانب تسهيل الإجراءات عبر منافذ متعددة، وبالتالي زيادة فعالية وجودة الخدمات المقدمة للشركات لتحقيق أهدافها.

توفير

من جانبه أكد فهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة أن الدائرة وفرت جميع خدمات إصدار التصاريح من خلال خدماتها الرقمية، ومن خلال مراكز الخدمة المتعاقدة مع الدائرة، وهو ما ساهم في تبسيط إصدار المستثمرين للتصاريح اللازمة وإمكانية استفادتهم من هذه الخدمات بكل سهولة ويسر، مؤكداً أن الدائرة تشدد على ضرورة التزام جميع المستثمرين بإصدار التصاريح اللازمة قبل المباشرة بالإعلان عن أي حملة ترويجية أو أي عروض وتنزيلات، وأن استخراج التصاريح اللازمة يعد من أهم الاشتراطات لتنظيم أي حملة ترويجية، مشيراً إلى أن إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة تتابع الأسواق باستمرار للتأكد من التزامهم بذلك.

التزام

وأكد الخميري على ضرورة التزام المستثمرين باختيار المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي المرخصة من قبل الجهات المختصة في الدولة، وخاصة ما يتم تسويقه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتطلب الإعلان من خلال هذه المنصات إصدار التصاريح الخاصة بالمواد الإعلانية للتنزيلات والمواد الترويجية.

وأوضح أن الدائرة تتطلع لترسيخ وتعزيز استدامة التنمية الاقتصادية في الإمارة من خلال طرح المبادرات الهادفة، وتطبيق أفضل الممارسات وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة وفقاً لأرقى المعايير المقدمة للمتعاملين.

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