"موانئ دبي" تستحوذ على حصة الأغلبية في "يونيكو" الكورية الجنوبية

المصدر: البيان الإلكتروني

وافقت "موانئ دبي العالمية"، المزود العالمي الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة ومقرها الرئيسي إمارة دبي، على الاستحواذ على حصة بنسبة 60% في شركة "يونيكو" للخدمات اللوجستية.

ومن المتوقع الانتهاء من الصفقة في الربع الأخير من عام 2020 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، فيما يمثل خطوة إستراتيجية جديدة نحو تحقيق رؤية "موانئ دبي العالمية" بتوفير شبكة خدمات متكاملة تتصل بشكل مباشر بالعملاء النهائيين وأصحاب البضائع، وذلك في إطار سعيها المستمر للتخلص من أوجه القصور في سلاسل التوريد والإسراع بوتيرة النمو التجاري.

وتأسست شركة "يونيكو"، التي يقع مقرها الرئيسي في كوريا الجنوبية، في عام 2002 على يد اتش. جي. بارك، وتتمتع الشركة بحضور عالمي واسع بفضل فروعها الخمسة وعشرين المنتشرة في 20 دولة، كما أنها تعد حاليًا من كبرى شركات كوريا الجنوبية المستقلة في فئة وكلاء مبيعات وتعبئة ونقل الحاويات إلى الموانئ ("NVOCC").

وقد أثبتت الشركة جدارتها في مجال النقل متعدد الوسائط، ولها حضور قوي في سوق النقل عبر السكك الحديدية بين منطقتي شرق ووسط آسيا وروسيا، وتحديدًا "سكك الحديد العابرة لمنطقة سيبيريا" و"سكك الحديد العابرة للصين"، وهما منطقتان تتمتعان بأهمية استراتيجية.

ويأتي هذا الاستحواذ في إطار الأهداف الإستراتيجية لشركة "موانئ دبي العالمية" لتكون أحد أكبر مزودي الحلول الذكية لسلاسل التوريد في العالم، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تعزيز التعاون بين الشركتين في أوروبا ومنطقة آسيا والحيط الهادي، فضلًا عن زيادة القدرات اللوجستية لـشركة "موانئ دبي العالمية". كما ستستفيد "موانئ دبي العالمية" من خبرات "يونيكو" في مجال شحن السيارات، خاصة أن هذا القطاع يلقى اهتمامًا استراتيجياً من جانب الشركة.

وتعليقًا على هذا الاستحواذ، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية": "تطمح "موانئ دبي العالمية" لأن تصبح مزودًا رائدًا للحلول المتكاملة لسلسلة التوريد، ولا شك أن إدماج "يونيكو" في شبكتنا العالمية سيساعدنا على تحسين الخدمات التي نقدمها لعملائنا في كوريا الجنوبية وغيرها من الأسواق، بالإضافة إلى تعزيز قدراتنا اللوجستية، جنبًا إلى جنب مع الخدمات البحرية المتنوعة التي نقدمها وشبكتنا العالمية من الموانئ ومحطات الحاويات".

من جهته، قال اتش. جي. بارك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "يونيكو": "لقد نجحت "يونيكو" في تحقيق نمو بارز خلال السنوات الماضية، ونشعر بالفخر لهذا النجاح الكبير الذي حققناه، ونعتقد أن شراكتنا مع "موانئ دبي العالمية" سوف تتيح لنا بلوغ مستوى جديد من النمو. وكجزء من شبكة "موانئ دبي العالمية"، سنتمكن من تحقيق تطور أكبر من خلال الاستفادة من العلاقات الوطيدة للمجموعة مع العملاء النهائيين ومن شبكتها العالمية الواسعة، ونتطلع معاً لتحقيق المزيد من الازدهار في المستقبل".

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