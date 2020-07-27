80 % نمو مبيعات الذهب خلال مفاجآت صيف دبي 2020

المصدر: دبي - بشار باغ

قال توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، إن الدورة الـ 23 من "مفاجآت صيف دبي 2020" تشهد إقبالاً من الزوار والمتسوقين، حيث سجلت مبيعات الذهب والمجوهرات نمواً بنسبة 80% خلال فترة المهرجان.

جاء ذلك اليوم الاثنين خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي الأول لمجموعة دبي للذهب والمجوهرات ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وأضاف عبدالله، أن حركة الأعمال والمبيعات إلى قطاع الذهب في دبي شهدت عودة بنسبة 90% حتى الآن، مؤكداً أن هناك تعاون وثيق وتواصل دائم مع الجهات الحكومية المعنية لتعزيز ثقة التجارة بمستويات الأمان في سوق الذهب خلال فترة التعقيم الوطني.

ولفت إلى ان أسعار الذهب العالمية شهدت ارتفاعاً بنسبة 15% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وسجلت مستوى قياسي.

وكشف عن توجه العديد من شركات الذهب والمجوهرات في دبي نحو التجارة الالكترونية وبعضها للمرة الأولى الأمر الذي عزز التدفق النقدي في القطاع خلال الفترة الماضية.

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