"ستارت آب بوت كامب" يؤسس مقره الإقليمي الرئيس في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مركز دبي المالي العالمي، الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن تأسيس برنامج مسرّعات الأعمال "ستارت آب بوت كامب" مقره الإقليمي الرئيس في المركز. وهو أحد أكثر البرامج فاعلية للشركات الناشئة والمستثمرين على مستوى العالم.

ويعزز تأسيس مقر "ستارت آب بوت كامب" الجديد من الشراكة بين المسرّع الذي أطلقته المجموعة العالمية لبرامج المسرّعات "Rainmaking" في منطقة الشرق الأوسط ومركز دبي المالي العالمي.

وجرى إطلاق برنامج "ستارت آب بوت كامب" الخاص بالشركات الناشئة المتخصصة بالتكنولوجيا المالية في دبي عام 2018، بالشراكة مع مركز دبي المالي العالمي وشركة فيزا، وبنك المشرق، وبنك "إتش إس بي سي"، حيث نجح البرنامج في تخريج 20 شركة ناشئة بمجال التكنولوجيا المالية المتخصصة بالمدفوعات والإقراض والخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية.

ويعد برنامج "ستارت آب بوت كامب" جزءاً من المجموعة العالمية لبرامج المسرّعات، التي تعتبر من الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكار وتطوير المشاريع، حيث تضم 12 مكتباً على مستوى العالم، بما في ذلك مراكز التكنولوجيا الرئيسية مثل لندن وكوبنهاجن ودبي وسنغافورة ونيويورك.

ويدعم مركز دبي المالي العالمي و"ستارت آب بوت كامب" في دبي، نمو الأعمال للشركات الناشئة وتعزيز جاهزيتها للعمليات والتوسع المستقبلي، من خلال برنامج سنوي مكثف لمدة ثلاثة أشهر. كما تستفيد الشركات الناشئة أيضاً من التدريب وسهولة الوصول إلى الموارد الشاملة والرؤى والتكنولوجيا والخبرات العالمية الرائدة لتوفير مفاهيم مثبتة تسهم في تفعيل نماذج أعمالهم.

وأصبح التركيز على مجال التكنولوجيا المالية خلال السنوات الثلاث الماضية، محوراً لتسريع النمو ويرسخ مكانة دبي كمركز مالي عالمي رائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث يوجد اليوم أكثر من 200 شركة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية ومقرها بمركز دبي المالي العالمي، وهو ما يزيد عن 50% من العدد الإجمالي لشركات التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد النصف الأول من العام 2020 زيادة في حجم مسرّع التكنولوجيا المالية "فينتك هايف" في مركز دبي المالي العالمي بثلاثة أضعاف مع افتتاح مساحات جديدة وكبيرة في "أفينيو البوابة" لدعم الشركات الناشئة وروّاد الأعمال، والتي تعزز المنظومة الحيوية للمركز، وتوفر للشركات سهولة الوصول إلى التمويل والتدريب ومشاركة الخبرات والتعاون مع الشركات المالية العالمية الرائدة.

ويجري حالياً تنفيذ ثلاثة برامج داخل المركز، بهدف دعم الشركات الناشئة في مراحل مختلفة من رحلة نموها، إذ تتضمن هذه البرامج، برنامج مسرّع التكنولوجيا المالية "فينتك هايف"، وبرنامج فينتك هايف "سكيل أب"، وبرنامج "ستارت آب بوت كامب".

ورسّخ النمو في قطاع التكنولوجيا المالية سمعة المركز المالي كواحد من أكثر المراكز المالية تقدماً في العالم، كما عزز مكانة دبي كأفضل مختبر عالمي للابتكار المالي بحسب "مجلة جلوبال فاينانس".

وبهذا الصدد، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "نرحّب بمقر "ستارت آب بوت كامب" في مركز دبي المالي العالمي، وخاصة بعد أن شهدنا نمواً وتطوراً مستمراً في مجال التكنولوجيا المالية على مدى السنوات الماضية، فمن خلال بنيتنا التحتية المتقدمة والخبرات الواسعة المتاحة في مجتمع المركز المالي التي تتضمن أهم المؤسسات المالية الرائدة والشركات الناشئة في العالم، أتحنا للشركات الطموحة في المنطقة والعالم فرصة مثالية للوصول إلى رؤوس الأموال وتعزيز أعمالها لتحقيق أعلى المستويات من النمو."

وأضاف أميري: "تعزز شراكتنا الاستراتيجية مع "ستارت آب بوت كامب" من إلتزامنا برسم مستقبل القطاع المالي ودعم مكانة دبي كمركز مالي عالمي رائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وذلك من خلال تطوير شركات ناشئة ومبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي."

من جانبه، علّق لارس بوش، الرئيس التنفيذي للمجموعة العالمية لبرامج المسرّعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وروسيا قائلاً: "قررنا نقل المقر الإقليمي الرئيس لشركة "Rainmaking MENA" إلى مركز دبي المالي العالمي لتعزيز إلتزامنا المشترك بقيادة الابتكار في دولة الإمارات ودعم نمو شركات التكنولوجيا الواعدة من مختلف المجالات. ومنذ عام 2017، دخلت "Rainmaking" ومركز دبي المالي العالمي في شراكة لجذب أفضل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم، ونحن نعمل الآن على إطلاق برامج إبتكار جديدة وطموحة معاً ليكون لها أثر إيجابي كبير في دولة الإمارات."

وأضاف بوش: "على الرغم من أن مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 ستدفع العالم نحو بُعد إفتراضي متزايد، إلا أننا سنظل بحاجة إلى مركز يمكن للشركات أن تلتقي من خلاله لتتبادل المعرفة وتطور فرصاً جديدة، حيث يعدّ مركز دبي المالي العالمي أفضل مكان لتحقيق ذلك".

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