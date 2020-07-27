منصور بن زايد يوجّه بدعم الاستقرار المالي وتسريع الرقمنة

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن المرحلة الحالية تعدّ محورية في مسيرة المصرف المركزي؛ إذ سيعمل خلالها على دعم الاستقرار النقدي والمالي للدولة، بما يسهم في دعم الاقتصاد وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، ومكافحة التضخم، ورفع احتياطي العملة الأجنبية، مشدداً على وضع السياسات والأنظمة والآليات التي تواكب تطورات القطاع المصرفي والمالي عالمياً. جاء ذلك خلال ترؤس سموه، أمس عن بُعد، اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي.

ووجّه سموه أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية للمصرف بتسريع جهود رقمنة الاقتصاد، وتوفير الخدمات المالية الرقمية من خلال تطوير السياسات والإجراءات والإطار التشريعي والرقابي، خصوصاً في ما يتعلق بإلحاق عملاء القطاع المالي رقمياً، والهوية الرقمية، وتعزيز الأمن الإلكتروني.

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