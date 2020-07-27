«مرسى دبي» موطن اليخوت الفاخرة والعمارة المبتكرة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قالت محطة «يورو نيوز» يعد مرسى دبي من أشهر مناطق الجذب السياحي في دبي، فهو مشهد العمارة المبتكرة، والضيافة الشاطئية الفاخرة، واليخوت الفاخرة، وخاصة ممر مارينا، الذي يضم العديد من وسائل الراحة العصري، سواء أكنت تراه من على متن قارب أو خط الانزلاق الذي يبلغ طوله 1 كم.

وأضاف التقرير، إن وجهة العطلات هذه هي مهوى الزوار والأكثر طلباً، تشمل الحي الساحلي في جميرا بيتش ريزيدنس، والمعروف محلياً باسم «جي بي آر»، موطن تطورات البيع بالتجزئة والترفيه، والممشى والشاطئ، والتي تضاعف عوامل الجذب للباحثين عن المتعة.

وتعانق الشاطئ باقة من الفنادق الشهيرة من فئة الخمس نجوم، التي تؤدي ردهاتها الرخامية الشاسعة إلى بعض من أشهر وجبات الإفطار في دبي وشواطئ مثالية بمياه الخليج العربي الدافئة الصافية، ويعد منتجع ومارينا لو ميريديان شاطئ الميناء السياحي، واحد من أطول الفنادق في مرسى دبي بشاطئه الخاص الممتد بطول 500 متر من ساحل الخليج العربي الذي يوفر ملعباً لعشاق الرياضات المائية.

ويضم خط الانزلاق إكس لاين دبي مارينا مسارين يعملان بوقت متزامن، مما يسمح لك بإمكانية الاستمتاع بالتجربة الأكثر إثارة.

وما يجعلها رحلة فريدة وشديدة الإثارة والخصوصية، وجود العديد من المشاهد والمناظر شديدة الروعة التي يمكنك مشاهدتها حولك أثناء الرحلة على طول الخط، حيث يمكنك اكتشاف أبراج برينسيس الشهيرة في دبي وبرج كيان وغيرها من المعالم الشهيرة في منطقة دبي مارينا، مع رؤية شاملة على ارتفاع 170 متراً فوق سطح الأرض، يمكنك من خلالها الاستمتاع بإطلالة بانورامية شديدة الروعة لمرسى دبي.

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