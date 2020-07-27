مطارات دبي وأبوظبي تُلزم القادمين بسلبية اختبار «كوفيد 19»

المصدر: دبي - لؤي عبدالله - أبوظبي - رامي سميح

أكدت مؤسسة مطارات دبي أنه على جميع القادمين إلى مطار دبي الدولي أو مطار دبي ورلد سنترال الحصول على شهادة «COVID19» سلبية قبل الوصول فيما يعفى من هذا الإجراء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة والأطفال الذين يعانون من إعاقات متوسطة إلى شديدة.

وأظهر تحديث على الموقع الإلكتروني لمطارات دبي أنه يجب على جميع المواطنين والمقيمين والسياح والركاب العابرين، الحصول على شهادة «COVID19» سلبية قبل الوصول لمطار دبي الدولي ودبي ورلد سنترال، فيما يتعين على جميع الركاب، بمن فيهم المواطنون والمقيمون والسياح المغادرون من مطار دبي الدولي أو مطار دبي ورلد سنترال، إلى الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، حمل شهادة «COVID19» سلبية.

وبحسب التحديث الجديد، يعفى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة والأطفال الذين يعانون من إعاقات متوسطة إلى شديدة من متطلبات الاختبار. وقالت مطارات دبي إنه يجب أن تكون شهادة «PCR» السلبية صالحة لمدة تصل إلى 96 ساعة من وقت الاختبار، وقد يطلب من بعض الركاب إجراء اختبار «PCR» آخر عند الوصول إلى مطار دبي.

من جهة ثانية أكد مطار أبوظبي الدولي ضرورة حصول المسافرين القادمين للإمارات على نتيجة اختبار «كوفيد - 19» سلبية قبل السفر على أن يتم إصدارها قبل 96 ساعة على الأقل من الوصول إلى الدولة. وذكر أن المسافرين يتحملون المسؤولية الكاملة عن التأكد من امتثالهم لمتطلبات سفرهم.

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