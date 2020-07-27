«مبادلة» تستثمر 150 مليون دولار في «انفيفا هولدينغز»

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، عن مساهمتها كمستثمر رئيسي بمبلغ تتجاوز قيمته 150 مليون دولار في عملية إعادة الرسملة الخاصة بشركة «انفيفا هولدينغز» الأمريكية، والتي تُعَد أكبر منتج في العالم للحبيبات الخشبية الصناعية المُستَخدَمَة داخل محطات توليد الكهرباء.

وبحسب ما ذكرته وكالة «بلومبيرغ»، نقلاً عن تغريدة نشرتها «مبادلة» عبر حسابها الخاص على «تويتر»، فإن هذه المساهمة تأتي جزءاً من تركيز «مبادلة» على الاستثمارات المستدامة والفعالة.

وكانت «انفيفا هولدينغز» قد أعلنت أنها أتمت عملية إعادة رسملة تتجاوز قيمتها 1 مليار دولار، وأفادت بأن هذه العملية تضمنت اكتتابات جديدة في أسهمها والتزامات رأسمالية تزايدية من جانب شركات تابعة لشركة «ريفرستون هولدينغز» الأمريكية متعددة الجنسيات للاستثمارات الائتمانية.

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