القرية العالمية تشرع أبوابها للزوار 25 أكتوبر المقبل

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوّق والترفيه في المنطقة، أن موسمها الخامس والعشرين سينطلق في 25 أكتوبر المقبل، حيث تعود لاستقبال ضيوفها وزوارها لتمنحهم فرصة عيش أجمل اللحظات والاستمتاع بتجارب ترفيهية فريدة من نوعها برفقة العائلة والأصدقاء.

وستقدم القرية العالمية على مدار 25 أسبوعاً، في إطار احتفالها بيوبيلها الفضي، باقة متنوعة من البرامج والعروض الثقافية والترفيهية التي تتناسب مع أذواق جميع ضيوفها من مختلف الأعمار والثقافات.

وتَعِد القرية العالمية ضيوفها بموسم حافل بالمفاجآت ومتميز عن باقي المواسم ضمن بيئة عائلية مليئة بالمتعة والإثارة، حيث سيكون الضيوف على موعد مع تجارب تسوق استثنائية، إضافة إلى فرصة استكشاف حضارات وثقافات شعوب العالم. ليس هذا فحسب، حيث سيستمتع الضيوف بتذوق أطيب وأشهى الأطباق الشعبية وتجربة أصناف جديدة من المأكولات من مختلف أنحاء العالم.

وقال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: «تفخر القرية العالمية بالإرث الثقافي والحضاري والترفيهي المميز الذي أرسته على مدار السنوات الماضية، حيث باتت أيقونة حضارية ورمزاً لالتقاء ثقافات وشعوب العالم.

وتمكنت في مواسمها الأربعة والعشرين الماضية من ترسيخ مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية رئيسة للترفيه العائلي، مساهمة في دعم رؤية دبي السياحية من خلال استقطابها ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم سنوياً.

ويبعث إعلان موعد انطلاق الموسم الخامس والعشرين برسالة غاية في الأهمية في ظل ما يشهده العالم من ظروف وتحديات تتماشى مع رسالة دولة الإمارات في حرصها على تخطي هذه الأزمة واستمرارية النشاطات المعتادة».

وأضاف أنوهي: «تعمل جميع فرقنا بكل تفانٍ والتزام لجعل هذا الموسم مختلفاً ومميزاً في كافة جوانبه، وتحرص دائماً على تطبيق أعلى معايير وإجراءات السلامة المحلية والدولية، لتغدو مثالاً يحتذى به في قطاع الترفيه».

فعاليات رمضانية

وتستمر فعاليات الموسم الخامس والعشرين على مدى 25 أسبوعاً، مما يعني أنه سيمتد ليشمل أول أسبوع من شهر رمضان المبارك وذلك للمرة الأولى منذ فترة بعيدة، الأمر الذي يوفر فرصة رائعة للضيوف للاستمتاع بتسوق المنتجات الرمضانية والعديد من المأكولات العالمية خلال أوقات الإفطار والسحور في أجواء مذهلة وفي الهواء الطلق، وستستقبل الوجهة ضيوفها في الساعة الثانية ظهراً وحتى الحادية عشرة ليلاً في أيام السبت فقط من الموسم، فيما يبقى موعد الافتتاح في باقي أيام الأسبوع على حاله ليكون في الساعة الرابعة عصراً.

وتفخر القرية العالمية بكونها أول متنزه ترفيهي في العالم حصل على تصنيف «سيف الشرف» المرموق من مجلس السلامة البريطاني تقديراً لمعايير السلامة العالية التي تتبعها. كما حصلت القرية العالمية مؤخراً على ختم «دبي الضمانة» الذي يمنح بالتعاون بين دائرة السياحة والتسويق التجاري وبلدية دبي واقتصادية دبي في ظل استعداداتها لانطلاق الموسم الجديد.

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