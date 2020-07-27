318 مليون درهم تصرّفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 318 مليون درهم، حيث تم تسجيل 133 مبايعة بقيمة 174.15 مليون درهم، منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 63.96 مليون درهم و116 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 110.19 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 126.47 مليون درهم منها 23 رهن أراض بقيمة 96.51 مليون درهم و27 رهن فلل وشقق بقيمة 29.96 مليون درهم أهمها بمنطقة عيال ناصر بقيمة 35 مليون درهم ورهن في منطقة نخلة جميرا بقيمة 21 مليون درهم، أما الهبات فقد شهدت تسجيل 6 هبات بقيمة 17.68 مليون درهم أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 8 ملايين درهم وأخرى في منطقة المزهر الأولى بقيمة 5 ملايين درهم.

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