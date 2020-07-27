«اللولو» تفتتح فرع غياثي في الظفرة

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

افتتحت محموعة اللولو العالمية أمس أول هايبر ماركت مكتمل بمنطقة غياثي في الظفرة بأبوظبي ليصل العدد الكلي لمتاجر لولو حول العالم إلى 189 فرعاً. ويغطي الفرع مساحة قدرها 56000 قدم مربع، وافتتحه راشد المنصوري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع خدمات مدينة غياثي بحضور أشرف علي موسليام، المدير التنفيذي لمجموعة لولو، كما شارك يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو العالمية في مراسم الافتتاح افتراضياً.

وأكد يوسف على أهمية المتجر الجديد مشيداً بدعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لمجموعة اللولو. وقال: لدي إيمان قوي وثقة كبيرة في القيادة الحكيمة لهذا البلد العظيم، وواجب كل الشركات الاستثمارية مواصلة خططها التوسعية وتطوير أنشطتها للمساهمة في دعم الاقتصاد حتى نستطيع العودة لحياتنا الطبيعية في أقرب فرصة.

ويشمل الهايبر ماركت الجديد الذي يقع بالقرب من مشروع مجمع غياثي السكني، تشكيلات واسعة من المنتجات الغذائية، الأزياء، السلع التموينية، مستلزمات الجمال، احتياجات الصحة والرشاقة، المستلزمات المنزلية، الأحذية، الإلكترونيات، الأجهزة المنزلية وغيرها الكثير. ويقع بالقرب من المول عدد من المرافق الخدمية المهمة مثل مستشفى غياثي الجديد.

وأكد يوسف على مواصلة توسع المجموعة عالمياً، مشيراً إلى تدشين المجموعة فرعها رقم 190 في القاهرة اليوم الاثنين. وأكد أن مجموعة اللولو العالمية لعبت دوراً كبيراً أثناء فترة الإغلاق بسبب «كوفيد 19» من خلال الحرص على عدم انقطاع سلاسل توريد المنتجات الغذائية والسلع التموينية، بالإضافة إلى الحفاظ على أعلى معايير الصحة والسلامة.

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