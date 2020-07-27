اقتصادية عجمان تنظم حملة على الأسواق

المصدر: (عجمان - البيان)

بدأت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان سلسلة من الحملات التفتيشية على الأسواق الرئيسية، ومنافذ البيع الكبرى في الإمارة، تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بهدف التأكد من استقرار الأسواق، وعدم رفع الأسعار، وحماية المستهلكين من حالات الاستغلال، وضمان توفّر البضائع والمنتجات بالكميات والجودة المناسبة.

وقال ماهر السويدي، مدير قسم حماية المستهلك: نقوم بتنفيذ حملات رقابية وتوعوية لسوق المواشي وسوق الخضار والفواكه، لضمان تطبيق الممارسات السليمة المتوافقة مع قانون حماية المستهلك، ولتوعية التُّجار وتوجيههم لاتباع أعلى معايير الشفافية في عملية البيع، كالإعلان عن الأسعار بشكل واضح، وطباعة فواتير الشراء، بحيث تبيّن تفاصيل المنتج والسعر بوضوح، فضلاً للتأكّد من عدم استغلال موسم الطلب المتزايد على السلع والمنتجات خلال العيد وخصوصاً السلع الغذائية.

ودعا السويدي المستهلكين إلى التواصل مع الدائرة من خلال مركز الاتصال الحكومي 80070 لتسجيل أي شكاوى أو ملاحظات، وسيقوم فريق عمل من مفتشي «فرسان الميدان» الموجودين في الميدان على مدار الساعة خلال عطلة العيد بالتحقّق من الشكوى مباشرة.

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