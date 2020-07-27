1.09 % انخفاض مؤشّر الأسعار بالفجيرة في يونيو

المصدر: (الفجيرة- البيان)

أصدر مركز الفجيرة للإحصاء تقرير مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لإمارة الفجيرة عن يونيو، حيث انخفض المؤشر بنسبة -1.09% مقارنة بشهر يونيو 2019، بعد التراجع الذي سجله عدد من المجموعات الرئيسية لسلة المستهلك وهي: الملابس والأحذية -1.16%، خدمات النقل -13.97%، الاتصالات بنسبة -0.01%، مجموعة الترويح والثقافة بنسبة -0.62% والتعليم -1.10%.

في المقابل كان هناك ارتفاع في عدد من مجموعات سلة المستهلك وهي: مجموعة الأغذية والمشروبات 0.72%، التبغ 2.68%، مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز 0.96% التجهيزات والمعدات المنزلية 5.69%، المطاعم والفنادق بنسبة 0.68% وفي السلع والخدمات المتنوعة 0.36%. وبقي المؤشر مستقراً في مجموعة خدمات الصحة.

وعلى المستوى الشهري كان هناك ارتفاع بنسبة 0.38% مقارنة بمايو. ولوحظ استقرار معظم مجموعات السلع والخدمات وهي: التبغ، الصحة، خدمات النقل، الاتصالات، التعليم ومجموعة المطاعم والفنادق، فيما انخفض مـؤشر الرقم القياسي الشهري بمجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة -0.04%، الملابس والأحذية بنسبة -0.31%، الترويح والثقافة بنسبة -0.25%، التجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة -0.06%.

في المقابل كان هناك ارتفاع فقط في مؤشر الرقم القياسي في السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 1.46% ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.05%. وحدث انخفاض في مؤشر الرقم القياسي لمجموعة النقل ناتج عن انخفاض أسعار المشتقات النفطية.

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