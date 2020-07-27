تقليد ضباط جمارك رتباً جديدة بميناء عجمان

المصدر: (عجمان - البيان)

قلّد الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان رتباً جمركية جديدة لعدد من ضباط الجمارك بقسم التفتيش الجمركي.

وأعرب رئيس دائرة الميناء والجمارك عن اعتزازه بالجهود التي قدمها موظفو الجمارك في الفترة الماضية وخلال جائحة «كورونا» من منطلق الحرص على تشجيع جهود الكوادر البشرية الوطنية واستناداً للهدف الاستراتيجي بتطوير رأس المال البشري.

ومن جانبه، ثمن محمد عبدالرحمن العوضي - مدير إدارة الجمارك الترقيات التي شملت موظفي التفتيش الجمركي، مؤكداً حرص القيادة العليا الدائم على تعزيز وتشجيع موظفي الدائرة من مختلف الإدارات والأقسام.

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