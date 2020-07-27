«موارد بشرية أبوظبي»: اجتياز تدريب «المصرفيون» يضمن الوظيفة للمواطنين

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

قالت هيئة الموارد البشرية أبوظبي إن اجتياز المواطن لفترة الـ6 أشهر المقررة ضمن برنامج «المصرفيون»، الذي أطلقته الشهر الجاري، يضمن حصوله على وظيفة بشكل مباشر لدى البنك الشريك في المبادرة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها تعكف على زيادة عدد المصارف والبنوك المشاركة ضمن البرنامج، بما يسهم في زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين الباحثين عن عمل، ورفع نسب التوطين في القطاع المصرفي والمالي.

وأفاد راشد المرشودي المدير التنفيذي لقطاع تنمية وإدارة القوي العاملة بالإنابة في هيئة الموارد البشرية أبوظبي: فترة البرنامج الذي تطرحه أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، والتي تبلغ 6 أشهر، تخول المواطن الذي ينجزه بنجاح الحصول على فرصة وظيفية فورية مضمونة ضمن البنك أو المصارف الشريكة في البرنامج.

وأشاد بالدور والتوجيه المتواصل من القيادة الرشيدة في الارتقاء بالعنصر البشري المواطن وتمكين مساهمة في الاقتصاد المحلي، وتقديم كل سبل الدعم وتوفير جميع الإمكانات اللازمة، موضحاً في الوقت نفسه أن البرنامج يعد إحدى الثمرات التي تستهدف تحقيق تلك التطلعات في ظل ما تشهد الدولة من تنوع اقتصادي وتطورات في القطاع المصرفي والمالي.

وتابع: تركيزنا اليوم ينصب على الوظائف الاستراتيجية والحيوية والقيادية في القطاع المصرفي والمالي، وعليه تم وضع هذا البرنامج، لاختيار الخريجين المواطنين، الذين يبحثون على بداية حياتهم المهنية، لافتاً إلى أن البرنامج التدريبي يشمل التدريب العملي والنظري في الوقت نفسه، وذلك بما يتوافق مع نظام العمل الميداني للمصرف الذي سيعمل فيه المواطن بعد اجتيازه لمرحلة التدريب.

وأوضح أن الهيئة تعطي الأولوية في إجراءات تسجيل المواطنين بالبرنامج إلى الباحثين عن عمل، المسجلين لدى قاعدة البيانات، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود شركات قادمة مع بنوك أخرى في المستقبل تسهم في توسعة عدد المصارف والبنوك وزيادة الجهات المشاركة في هذه المبادرة.

عملية التسجيل

يتم التسجيل في المنصة الموحدة للخدمات الحكومية «تم» بحيث يكون ملف المتقدم متواجداً، ليتم ترشيحه ومن ثم اختياره من قبل البنوك المشاركة في المبادرة، على أن يتم بعد ذلك إلحاقه رسمياً بالبرنامج، ومن ثم تعيينه في المصرف الذي اختاره فور إنجازه لعملية التدريب. وعملية التوظيف مضمونة مسبقاً قبل بدء البرنامج، حيث سيباشر المواطن عمله فوراً، وذلك بعد اجتيازه بنجاح لفترة التدريب المقررة.

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