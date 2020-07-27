«ترايستار» العالمية تبني 10 مستودعات تخزين بمحطتها في «جافزا»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت مجموعة «ترايستار»، العالمية المتكاملة لخدمات الطاقة اللوجيستية، بأنها بدأت ببناء 10 مستودعات تخزين جديدة في محطتها الكيميائية في المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا» والتي تم الحصول عليها من شركة «شل» عام 2019.

ويأتي بناء مستودعات التخزين هذه كجزء من الاتفاقية الموقعة بين شركة «شل» وإدارة «جافزا» عام 2018 والتي سترتفع بموجبها السعة التخزينية للمحطة الكيميائية في المنطقة الحرة في جبل علي من 5,505 أمتار مكعب إلى 25,000 متر مكعب، الاتفاقية التي تتضمن في بنودها بقاء شركة «شل» كعميل.

وقد تم البدء بتشييد مستودعات التخزين الجديدة في أبريل من العام الحالي 2020 لتصبح جاهزة في حلول مايو من عام 2021، مما سيخلق العديد من الوظائف ويساهم في تعافي اقتصاد الدولة في فترة ما بعد وباء كوفيد 19.

وقال يوجين ماين، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترايستار: نحن سعداء بالإعلان عن البدء بتوسعنا وخطتنا التحديثية للمحطة الكيميائية في المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا». لقد جاء حصولنا على عقد تطوير المنشأة عام 2019 كاستثمار لنا في رؤية دولة الإمارات وفي موقعها كمركز رئيسي وأساسي لخدمات الطاقة اللوجستية. إن هذه المنشأة التي يتم تطويرها سوف تصبح مركز توزيع متكاملاً وجاهزاً للتعامل مع كميات كبيرة من واردات المواد السائبة والمنتجات الكيميائية المعبأة.

وسوف تشمل التحديثات على المحطة الكيميائية في المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا»، والتي سيتم بناؤها بالتوازي مع تطوير المنشأة، مرافق أخرى من ضمنها منصة تحميل ثانية قادرة على استيعاب أربعة صهاريج نقل في وقت واحد، وخط تخزين للبراميل الخاصة بالمواد القابلة للاشتعال، ومنصة وزن قدرة 100 طن ومبنى إداري من طابقين مزود بغرفة تحكم وإشراف وجمع بيانات (سكادا).

تحتوي المحطة الكيميائية حالياً على 9 مستودعات تخزين سطحية ورصيف مزود بثلاث وصلات لخطوط الضخ للخزانات ومنصة واحدة لتحميل صهاريج النقل ومنشأة لتخزين البراميل. وتقع على مساحة تبلغ 25,409 أمتار مربعة مواجهة للشاطئ البحري وعلى بعد 350 متراً من رصيف تفريغ الناقلات.

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