إتش إس بي سي الإمارات يطلق منصة للتداول عبر الإنترنت

المصدر: دبي - البيان

أطلق بنك إتش إس بي سي منصة تداول جديدة عبر الإنترنت، يتيح من خلالها لعملائه من الأفراد في الإمارات إمكانية التداول بالأسهم وصناديق التداول في أسواق البورصة على الأسهم الرئيسية بشكل مباشر.

وتم دمج منصة التداول ضمن بوابة الخدمات المصرفية الشخصية عبر الإنترنت لبنك إتش إس بي سي في الإمارات، مما يعني أنه سيكون بإمكان العملاء إدارة حساباتهم ومدخراتهم واستثماراتهم بشكل مريح وآمن من مكان واحد.

وستكون المنصة الرقمية متاحة لعملاء إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية المؤهلين في الإمارات العربية المتحدة. وتساعد المنصة المستثمرين على إدارة محافظهم المالية والاستثمارية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتقديم طلبات تنفيذ التعاملات بشكل مباشر. كما ستوفر المنصة للعملاء إمكانية الوصول إلى بيانات السوق بشكل مباشر.

وقال دان روبنسون، رئيس إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية لدى إتش إس بي سي في الإمارات: ندرك أن عملاءنا يتوقعون أن يكونوا قادرين على إدارة جميع احتياجاتهم المصرفية عبر الإنترنت، من أي مكان في العالم. ولقد أصبح بإمكانهم الآن تقديم طلبات التداول بشكل مباشر وفعلي مع إمكانية الوصول إلى أسواق الأسهم والمال العالمية وبيانات السوق الفعلية. والمنصة توفر إمكانية وصول العملاء إلى الأسواق في بورصة نيويورك وناسداك في الولايات المتحدة وبورصة لندن في المملكة المتحدة وبورصة هونغ كونغ والتي تغطي بمجملها حوالي 60% من أسواق رأس المال في جميع أنحاء العالم. كما يمكن للعملاء في الإمارات الوصول إلى المنتجات الاستثمارية الأخرى خارج نطاق المنصة، مثل السندات وصناديق الاستثمار المشتركة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز