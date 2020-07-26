مجموعة اللولو العالمية تفتتح فرعاً جديداً بمنطقة الظفرة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

افتتحت مجموعة اللولو العالمية، اليوم أول هايبر ماركت مكتمل في منطقة غياثي، والذي يقع في منطقة الظفرة بأبوظبي ليصل العدد الكلي لمتاجر لولو حول العالم إلى 189 فرع.

,يقع هايبر ماركت غياثي الجديد على مساحة قدرها 56 ألف قدم مربع، وافتتحه رسمياً راشد سويد بن قران المنصوري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع خدمات مدينة غياثي. وبحضور أشرف على موسليام، المدير التنفيذي لمجموعة لولو، كما شارك يوسف على موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو العالمية مراسم الافتتاح افتراضيا.

وأكد يوسف على، أهمية المتجر الجديد مشيداً بدعم القيادة الرشيدة لدولة الامارات لمجموعة اللولو. وقال: "لدي إيمان قوي وثقة في القيادة الحكيمة لهذا البلد العظيم، وواجب كل الشركات الاستثمارية لمواصلة خططهم التوسعية و تطوير انشطتهم، وذلك للمساهمة في دعم الاقتصاد. وحتى نستطيع العودة لحياتنا الطبيعية في أقرب فرصة".

ويشمل الهايبر ماركت الجديد الذي يقع بالقرب من مشروع مجمع غياثي السكني، تشكيلات واسعة من المنتجات المستوردة للمنتجات الغذائية، الأزياء، السلع التموينية، مستلزمات الجمال، احتياجات الصحة والرشاقة، المستلزمات المنزلية، الأحذية، الإلكترونيات، الأجهزة المنزلية وغيرها الكثير. ويقع بالقرب من المول عدد من المرافق الخدمية الهامة مثل مستشفى غياثي الجديد ومدرسة أدنوك.

وأكد يوسف علي علي توسع المجموعة عالمياً مشيراً إلى المجموعة ستقوم بتدشين فرعها رقم 190 في العاصمة المصرية القاهرة غداً الاثنين، لافتاً إلى أن مجموعة اللولو العالمية لعبت دور كبير وحاسم للغاية اثناء فترة كوفيد-19 و الاغلاق التام عبر الحرص على عدم انقطاع سلاسل توريد المنتجات الغذائية والسلع التمونية، بالإضافة إلى الحفاظ على أعلى معايير النظافة والسلامة.

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