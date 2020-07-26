التسجيل العقاري بالشارقة تفتتح فرعها الرابع بمدينة دبا الحصن

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتحت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة فرعاً جديداً لها في مدينة دبا الحصن، والكائن في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التنمية الإقتصادية في المدينة، وذلك مع مراعاة اشتراطات الوقاية وقواعد التباعد الاجتماعي الموصى بها من قبل الجهات المختصة حفاظا على الصحة والسلامة العامة.

ويأتي افتتاح هذا الفرع الجديد للدائرة، وهو الرابع لها في الإمارة بناء على توجيهات سديدة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والقاضية بالتسهيل على السكان والمستثمرين في شتى مناطق الإمارة، وذلك من منطلق الحرص على اللامركزية وتأكيداً على أهمية الوصول إلى كافة المستثمرين كل في مدينته ومنطقته لقضاء مصالحهم، دون تكبدهم عناء التنقل للوصول إلى المدن الأخرى المجاورة.

وافتتح الفرع الجديد سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري، بحضور أحمد سلطان الظهوري نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، وخليل محمد المنصوري مدير إدارة الفروع في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعمر المنصوري مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري، وأحمد راشد الهنداسي مدير فرع دائرة التنمية الاقتصادية في دبا الحصن، ومحمد أحمد الدرمكي مدير فرع غرفة تجارة وصناعة الشارقة في خورفكان.

ويقدم الفرع الجديد جميع خدمات التسجيل العقاري بما فيها التصرفات العقارية كالبيع والتنازل والرهن، وشهادات الإفادة عن الأملاك، وتمليك العقارات لكافة سكان المدينة.

كما يقدم جميع المعاملات التي يمكن أن يستفيد منها المراجع بشكل واسع وشامل.

ورافق حفل الافتتاح في الطابق الثاني من المبنى معرضاً للصور القديمة لمدينة دبا الحصن، تضمن عدداً من الصور النادرة والعتيقة للمدينة، بالإضافة إلى عرض للوثائق والمستندات والسجلات التي كانت توثق الوكالات وحركة التصرفات العقارية في المدينة، والصحف القديمة التي دونت تاريخ المدينة الفاضلة ومسيرة تطورها في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

وقال عبد العزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري: "إن هذا الفرع الجديد، يُعدُّ لبنة جديدة لتشجيع حركة الاستثمار في القطاع العقاري في الإمارة، وإنجاز هام آخر يضاف إلى سلسلة إنجازات الدائرة المستمرة بجهودها لخدمة المواطنين والمقيمين على ثرى إمارتنا الغالية، بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة التي تسعى دائما لفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، وتعمل جاهدة للتسهيل على السكان، وتوفير الوقت والجهد والمال عليهم من خلال توفير كافة الخدمات التي تقدمها الدائرة في مناطقهم".

وأوضح الشامسي: "أن هذا هو الفرع الرابع الذي تفتتحه الدائرة لخدمة السكان في شتى مناطق الإمارة، ويضاف إلى الفروع الأخرى في مدن المنطقة الشرقية والوسطى، إضافة إلى المبنى الرئيسي في مدينة الشارقة، وذلك دأباً منها للتوسع في تقديم الخدمات العقارية المتميزة للمواطنين والمستثمرين في كافة أنحاء الإمارة، وتحقيقاً لمبدأ اللامركزية في الإدارة، واستجابة لتطور حجم العمل في نشاط التسجيل العقاري في هذه المناطق الحيوية، وتسهيلاً لعمل المطورين العقاريين في مختلف مدن ومناطق الإمارة".

وأكد الشامسي أن "افتتاح الفرع الجديد يأتي ضمن الخطط المدروسة والمقرة مسبقا كجزء من منهج الإدارة الاستراتيجية الذي نتبعه كمنهج إداري رئيسي لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الدائرة، والتي نواصل تنفيذها على أرض الواقع بخطى حثيثة حرصاً من الدائرة على التطوير المستمر في أدائها وخدماتها التي تقدمها لعملائها في كل الجوانب الإدارية والفنية والتقنية، وبما يسهل ويحفز حركة الاستثمار في القطاع العقاري في الإمارة.

وأشار في هذا السياق إلى التطور الكبير الذي حققته الدائرة في مجال الخدمات الإلكترونية حيث تتيح لكافة المطورين والمستثمرين عدداً كبيراً من الخدمات الذكية المميزة بهدف تقديم الخدمات لهم بأسرع وقت ممكن، هذا إضافة إلى ربط خدمات الدائرة مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص في الإمارة مما يسهل على المستثمرين إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر".

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