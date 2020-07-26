"اقتصادية عجمان" تنظم حملات على الأسواق للتأكد من عدم رفع الأسعار

المصدر: عجمان - البيان

تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك بدأت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، سلسة من الحملات التفتيشية على الأسواق الرئيسية ومنافذ البيع الكبرى في الإمارة بهدف التأكد من استقرار الأسواق، وعدم المبالغة في رفع الأسعار، وحماية المستهلكين من حالات الاستغلال، وضمان توفّر البضائع والمنتجات بالكميات والجودة المناسبة.



وقال ماهر بطي السويدي، مدير قسم حماية المستهلك: "نقوم بتنفيذ حملات رقابية وتوعوية لسوق المواشي وسوق الخضار والفواكه، لضمان تطبيق الممارسات السليمة المتوافقة مع قانون حماية المستهلك، ولتوعية التُّجار وتوجيههم لاتباع أعلى معايير الشفافية في عملية البيع، كالإعلان عن الأسعار بشكل واضح، وطباعة فواتير الشراء بحيث تبيّن تفاصيل المنتج والسعر بوضوح، فضلاً للتأكّد من عدم استغلال موسم الطلب المتزايد على السلع والمنتجات خلال العيد وخصوصاً السلع الغذائية"..



ودعا السويدي المستهلكين إلى التواصل مع الدائرة من خلال مركز الاتصال الحكومي لتسجيل أية شكاوى أو ملاحظات، وسيقوم فريق عمل من المفتشين "فرسان الميدان" المتواجدين في الميدان على مدار الساعة خلال عطلة العيد بالتحقّق من الشكوى مباشرةً.

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