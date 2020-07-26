سلطان القاسمي يصدر مرسوما بقانون بإلحاق "رواد" بدائرة التنمية الاقتصادية

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2020م بشأن إلحاق مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" بدائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة.

ويقضي المرسوم بقانون أن تُلحق مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد" بدائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة وتتبع رئيس الدائرة في الهيكل التنظيمي.

ووفقاً للمرسوم بقانون تؤول لدائرة التنمية الاقتصادية كافة الحقوق المادية والمعنوية والالتزامات وأصول وموجودات مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد" من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.

ويُنقل موظفو مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد" إلى دائرة التنمية الاقتصادية ويتم تسكينهم على الدرجات المالية والمسمّيات الوظيفية المعمول بها في حكومة الشارقة بناءً على اقتراح رئيس الدائرة واعتماد المجلس التنفيذي دون أن يؤثر ذلك على حقوقهم في الراتب والإجازات.

وحسب المرسوم بقانون يُلغى القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن إنشاء مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها إلى أن تُعدّل أو تُلغى.

ويُبلّغ المجلس الاستشاري للإمارة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده.

ويُعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلُ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز