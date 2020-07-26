«فوربس»: طيران الإمارات تُعيد الثقة للسفر

المصدر: (دبي - سيد صالح)

ذكرت «فوربس» أن طيران الإمارات خرجت للعالم بفكرة جديدة ومُبتَكَرة تهدف إلى استقطاب المسافرين إلى الأجواء مجدداً، وذلك بعد أن توقفت حركة السفر في العالم لفترة ناهزت الأشهر الأربعة تقريباً، بسبب تفشي فيروس «كورونا» المُستَجَد، والمعروف أيضاً باسم جائحة «كوفيد 19».

ونشرت المجلة الأمريكية أمس تقريراً عن المبادرة الرائدة التي أعلنتها الناقة الأسبوع الماضي والمتمثلة في منح المسافر على متن رحلاتها إلى أي وجهة في العالم ضماناً صحياً مجانياً يتضمن تغطية نفقات العلاج من "كورونا" بالإضافة كلفة التأمين الصحي بقيمة تصل إلى 115 دولاراً في اليوم لمدة 14 يوماً حال إصابته بعدوى الفيروس المستجد.

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