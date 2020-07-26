الإمارات تتصدر إقليمياً في تمويل المشروعات الإنشائية

المصدر: (دبي - سيد صالح)

تصدّرت الإمارات إقليمياً في التمويل المحلي للمشروعات الإنشائية وفقاً لتقرير حديث لـ«فيتش سوليوشنز»، وتصدرت الدولة المنطقة في قيمة التمويل المحلي للمشروعات الإنشائية بإجمالي 396 مليار دولار.

وأفاد تقرير المؤسسة البريطانية بأن الشركات المحلية تستأثر بنسبة 45% من إجمالي المشروعات الإنشائية التي يجرى تنفيذها في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا بدعم نشاط الشركات الإنشائية الكبرى في الدولة.

وأوضح أن الشركات الإماراتية وحدها تستأثر بنحو 19% من إجمالي المشروعات الإنشائية التي يجرى تنفيذها في المنطقة لتتفوق بذلك على الشركات المنتمية إلى كافة الجنسيات الأخرى.

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