72.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في النصف الأول

المصدر: (دبي - البيان )

ارتفعت قيمة التصرفات العقارية في دبي إلى 72.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام عبر 22779 إجراء. وكشف نتائج أداء السوق انطلاقة حقيقية خلال الربع الثاني لتعكس العودة التدريجية لمسار النمو الذي تشهده الإمارة في مختلف قطاعاتها، مستفيدة من الحزم والمبادرات التحفيزية التي أطلقتها حكومة دبي خلال الأشهر الماضية موضحةً أن التصرفات العقارية للربع الثاني فاقت 24.5 مليار درهم من خلال 7834 إجراء.

وارتفع عدد المستثمرين في عقارات دبي خلال النصف الأول إلى 14688 مستثمراً عبر 18463 صفقة بقيمة نحو 32.15 مليار درهم حيث شهد الربع الأول مشاركة 9160 مستثمراً أجروا 11940 استثماراً بقيمة 21.2 مليار درهم ولكن الربع الثاني سجل انخفاضاً نسبياً بعد إقدام 5528 مستثمراً على إبرام 6523 صفقة بقيمة 11 مليار درهم.

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